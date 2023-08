Avec le départ de plusieurs cadres offensifs cet été, le PSG, qui a multiplié les pistes pour se renforcer, est désormais fixé pour l'une d'entre elles.

Mercato PSG : Paris lâche l'affaire pour Bernardo Silva

Annoncé dans le viseur du PSG depuis le tout début du mercato estival, Bernardo Silva n'a cependant toujours pas quitté Manchester City. En effet, le Paris Saint-Germain a pourtant mis la pression à plusieurs reprises pour le Portugais, mais n'a jamais réussi à trouver un accord avec le club mancunien, qui ne semblait pas vouloir se séparer de l'un de ses leaders offensifs, d'autant que le club a connu quelques départs durant ces dernières semaines.

Sans grande surprise, et comme le laissaient supposer les rumeurs des dernières semaines, le PSG aurait donc lâcher l'affaire pour Bernardo Silva, comme le rapporte RMC Sport. En effet, les Parisiens se sont concentrés sur d'autres pistes offensives, notamment Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, et n'a plus l'envie de faire des pieds et des mains pour tenter de convaincre Manchester City de lâcher le Portugais, dont Pep Guardiola ne veut pas se séparer cet été.

Bernardo Silva va prolonger à Manchester City

De leur côté, les Citizens ont bien géré le dossier Bernardo Silva, résistants aux assauts répétés du PSG, mais également du FC Barcelone, pour l'attaquant portugais. De plus, comme l'indiquent plusieurs sources, le joueur n'aurait jamais été aussi proche de prolonger son contrat avec Manchester City. Il devrait donc rester en Premier League, ce qui a poussé le Paris Saint-Germain à clore définitivement ce dossier.

Malgré cet échec dans le transfert de Bernardo Silva, le PSG a su rebondir, que ce soit avec les arrivées de plusieurs éléments offensifs ces dernières semaines, ou avec le cas Kylian Mbappé, qui semble s'arranger ces dernières semaines. Du côté de Manchester City, l'idée est de blinder, au plus vite, l'attaquant portugais.