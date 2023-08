Visé par Manchester City depuis plusieurs jours, Jérémy Doku va rejoindre l'Angleterre. Un accord a été trouvé entre le Stade Rennais et les Cityzens.

Jérémy Doku a sans doute disputé son dernier match avec le Stade Rennais dimanche soir à Bollaert (1-1). Courtisé par Manchester City depuis plusieurs jours, l'ailier belge avait déjà donné son accord aux dirigeants anglais, et attendait que les deux parties trouvent un terrain d'entente sur les modalités du transfert. C'est désormais chose faite. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le jeune attaquant de 21 ans s'apprête à rejoindre les rangs de Pep Guardiola, et passera sa visite médicale mercredi, avant de signer un contrat de cinq saisons avec les Skyblues.

En contrepartie, le Stade Rennais va récupérer un chèque supérieur à ses attentes. Depuis le début de l'été, Florian Maurice avait fixé le prix de sa pépite à 50 millions d'euros minimum. Finalement, Manchester City va offrir 65 millions d'euros, comme l'indique le journaliste belge qui précise également que les représentants du club anglais ont tout mis en oeuvre pour répondre oralement aux espérances du board breton avant de formuler une première proposition officielle.

Jérémy Doku a tout d'un futur grand

Personne n'aurait imaginé Jérémy Doku filer à Manchester City il y a encore deux saisons. Confronté à de nombreuses blessures qui ont réduit son temps de jeu et sa progression de manière considérable, l'ailier belge suscitait beaucoup d'inquiétude. Mais depuis la fin de la saison dernière, la situation s'est totalement inversée. Et dans le bon sens cette fois-ci. Jérémy Doku a porté le Stade Rennais vers la Ligue Europa, en étant décisif à plusieurs reprises, avec notamment 5 buts inscrits sur les 8 dernières rencontres de championnat.

Lors de la reprise de la Ligue 1 le 13 août dernier à l'occasion du match entre le SRFC et le FC Metz au Roazhon Park (5-1), l'ailier belge à de nouveau emmené son équipe vers la victoire pour sa dernière apparition devant les supporters rennais. S'il parvient à poursuivre sur sa lancée, nul doute qu'il trouvera sa place dans l'effectif de Manchester City, et avec un certain Pep Guardiola à ses côtés, son avenir s'annonce radieux.