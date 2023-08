Alors que Bruno Genesio a confirmé à demi-mot les rumeurs d'un départ de Jérémy Doku, un accord est imminent pour le transfert de l'ailier belge.

Mercato Stade Rennais : Accord trouvé cette semaine pour Jérémy Doku ?

Jérémy Doku a peut-être fait sa dernière apparition dimanche soir à Bollaert sous le maillot du Stade Rennais. À l'issue du match nul 1-1 entre les deux formations, Bruno Genesio est revenu sur le choix de ne pas titulariser d'entrée de jeu l'international belge, et a confirmé à demi-mot que son attaquant était proche d'un départ. "S'il n'a pas débuté aujourd'hui c'est que... voilà. On verra. Parce qu'il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, à vous d'en tirer les conclusions. Rien n'est fait."

Et ce lundi, les choses se sont de nouveau accélérées, d'après les dernières informations divulguées par Fabrizio Romano. L'insider indique que Manchester City avance sur le dossier Jérémy Doku, et qu'un accord est espéré cette semaine. Une nouvelle proposition fait actuellement l'objet de discussions entre les deux parties sur un montant compris entre 55 et 60 millions d'euros.

Jérémy Doku, une perte abyssale pour le Stade Rennais

Son début d'aventure chez les Rouge et Noir a été gâché par de nombreuses blessures. Mais depuis la saison dernière, force est de constater que Jérémy Doku est devenu un élément essentiel pour le secteur offensif du SRFC. Grâce à sa vitesse et à sa percussion, l'ailier belge est capable d'amener du danger sur chaque prise de balle, et son entrée en jeu dimanche soir face à Lens a remis le Stade Rennais dans le sens de la marche.

Son départ presque inévitable va laisser un vide immense dans l'animation offensive rennaise et l'arrivée de Ludovic Blas ne devrait pas suffire à le combler, d'autant plus que l'ancien nantais n'a pas le même profil que Jérémy Doku.