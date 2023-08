Face aux rumeurs de départ qui s'intensifient pour Arthur Theate, le Stade Rennais cherche un défenseur central, et une piste refait surface.

Mercato Stade Rennais : La piste Morato revient sur la table

Même si Arthur Theate ne devrait pas quitter la Bretagne cet été, Florian Maurice préfère anticiper afin de ne pas se retrouver avec une charnière centrale peu expérimentée. Depuis plusieurs jours, le directeur sportif du Stade Rennais étudie plusieurs pistes, et les noms évoqués jusqu'à maintenant ont de quoi fairer saliver les supporters bretons. Lundi, un intérêt des dirigeants bretons pour Davinson Sanchez a été révélé. le défenseur central colombien de Tottenham est toujours en difficulté, et cherche à se relancer à un an de la fin de son contrat. Les Spurs attendent une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros pour sa vente.

Et ce mardi, un joueur déjà courtisé par le Stade Rennais l'été dernier est de nouveau dans les petits papiers du club breton. Selon les informations du média portugais TVI, Florian Maurice et son équipe auraient une nouvelle fois approché le défenseur central brésilien Morato, sans proposer d'offre officielle au Benfica.

Vente de Morato, Nottingham Forest a proposé 30M€

Le Stade Rennais n'est pas seul sur le dossier Morato. Le média portugais Futebol explique que les dirigeants de Nottingham Forest ont d'ores et déjà formulé une première offre à hauteur de 30 millions d'euros. Si Benfica n'était pas disposé à laisser filer son défenseur central brésilien, une réflexion serait maintenant en cours. Le joueur âgé de seulement 22 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club portugais, et dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Reste à savoir si le SRFC entamera des discussions avec les représentants du Benfica les prochains jours qui précèderont la fin du mercato estival.