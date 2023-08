Quatre jours avant le match OM-Brest, Marcelino a reçu une mauvaise nouvelle. Il sera privé d’un milieu durant plusieurs semaines.

OM : Marcelino sera privé de Geoffrey Kondogbia contre Brest

Le début de saison de l'Olympique de Marseille est loin d'être conforme aux attentes. Entre les erreurs d'arbitrage et une élimination douloureuse face au Panathinaïkos lors du 3e tour de la Ligue des Champions, les Phocéens devront trouver des solutions pour relever le niveau de performance de l'équipe et offrir aux supporters des résultats positifs dans les semaines à venir. C’est dans ce contexte que l'OM se prépare à affronter le Stade Brestois samedi prochain lors de la 3e journée de Ligue 1.

Cette rencontre est l’occasion pour les Phocéens de renouer avec le succès après un match nul concédé à Metz lors de la journée précédente. Mais pour ce match contre Brest, Marcelino devra composer son équipe sans Geoffrey Kondogbia. Sorti sur blessure contre le FC Metz, le milieu de terrain centrafricain souffre d’une entorse du genou, selon un communiqué de l’Olympique de Marseille. Cette blessure l’éloignera des pelouses de la Ligue 1 durant plusieurs semaines.

Six semaines d’absence pour Geoffrey Kondogbia

Des examens médicaux ont été effectués ce mardi matin et la durée de son indisponibilité est connue. Geoffrey Kondogbia devrait manquer six semaines de compétition. Cette nouvelle absence est un coup dur pour l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid. Après un carton rouge reçu lors du match aller contre Panathinaïkos, le joueur de 30 ans connaît visiblement des débuts compliqués avec son nouveau club. Cette blessure ajoute un peu plus de frustration à sa situation.

De son côté, l’entraîneur de l’OM devra trouver des solutions pour combler son absence. Trouver un remplaçant à Geoffrey Kondogbia ne sera pas simple. Sa blessure pourrait même contraindre les dirigeants phocéens à conserver Mattéo Guendouzi cet été. Cette hypothèse prend de l’ampleur à Marseille.