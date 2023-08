Ce vendredi soir, alors que l'OM n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le FC Metz, les supporters marseillais criaient au scandale arbitral.

OM : Le but de Valentin Rongier, injustement refusé ?

Lors de la rencontre de vendredi soir, opposant l'Olympique de Marseille au FC Metz, les Marseillais ont crié au scandale, après que le but de Valentin Rongier ait été refusé par la VAR, pour des raisons assez floues. Il s'agirait d'une faute de la part d'Ismaila Sarr au départ de l'action, mais les images étaient loin d'être claires à la télévision, ce qui a provoqué la confusion, mais aussi et surtout la colère du peuple marseillais, jugeant cette décision injuste.

Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, a d'ailleurs révélé à L'Équipe qu'il n'avait lui-même pas vu la faute à la télévision. "J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant." Cependant, il confie également durant l'entretien qu'il a pu avoir accès à d'autres images, qui prouvent la faute d'Ismaila Sarr, avant le but de Valentin Rongier, finalement annulé par l'arbitre.

D'autres images prouvent la faute de Sarr

En effet, il poursuit en expliquant la raison pour laquelle le but de Valentin Rongier n'était pas valide. "En regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d’appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute."

Si cette explication pourrait ne pas suffire à certains Marseillais en colère, cela a au moins "l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles", comme le dit Stéphane Lannoy. Une visioconférence va être mise en place entre le staff de Marcelino et le corps arbitral, afin que l'entraîneur de l'OM ait accès aux images, et puisse comprendre la décision de l'arbitre.