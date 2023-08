Le FC Lorient a décidé de porter plainte pour diffamation après des banderoles hostiles affichées autour du Moustoir à l'encontre de Benjamin Mendy.

En marge de la 2ème journée de Ligue 1, opposant le FC Lorient à l'OGC Nice au Moustoir, la recrue Benjamin Mendy a été pris pour cible dans la nuit de vendredi à samedi. Des banderoles hostiles ont été déposées autour du stade. Le FC Lorient a décidé de porter plainte pour diffamation.

Accusé de viols, tentative de viol et d’agression sexuelle par sept femmes en Angleterre, l’ancien défenseur de Manchester City a été déclaré non-coupable à la suite de deux procès médiatisés, le 14 juillet dernier. Les slogans visaient également Wissam Ben Yedder et Achraf Akimi, tous les deux mis en examen pour viol. Sur l'une des banderoles, on pouvait notamment lire : "Soldes d'été, -50% sur les violeurs !"

Un collectif à l'origine des messages

Le "Collectif2Lorient" s’est revendiqué à l’origine de ces messages. « Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue. Et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l'impunité », a-t-il déclaré. Les collages ont été retirés samedi dans l'après-midi.

Pour rappel, Benjamin Mendy a signé au FC Lorient le 19 juillet dernier, soit quelques jours après son acquittement. Champion du monde 2018 avec l’Équipe de France, le latéral gauche de 29 ans s'est engagé pour deux saisons, mais n'a pas encore foulé la pelouse du Moustoir. Il poursuit actuellement son travail de réathlétisation, à l'écart du groupe.