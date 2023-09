Alors que Benjamin Mendy sera dans le groupe du FC Lorient pour affronter l'AS Monaco, Régis Le Bris a levé le voile concernant une titularisation.

FC Lorient : Benjamin Mendy ne débutera pas la rencontre face à Monaco

Arrivé à la surprise générale en début de mercato estival, Benjamin Mendy est en passe de connaître sa toute première convocation dans le groupe du FC Lorient. Après plus de deux ans sans avoir disputé la moindre rencontre officielle, le défenseur français, devrait retrouver les terrains dimanche à l'occasion du choc entre le FCL et l'AS Monaco. Depuis plusieurs jours, l'ancien joueur de Manchester City s'entraîne normalement avec ses coéquipiers, et semble avoir retrouvé du rythme.

Néanmoins, son entraîneur, Régis Le Bris, a confirmé, ce vendredi en conférence de presse, que Benjamin Mendy ne serait pas aligné d'entrée face aux Monégasques. "Si je peux donner une info aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas titulaire." Reste à savoir s'il aura la chance de disputer ses premières minutes sous le maillot lorientais.

Régis Le Bris : "Il a franchi les différentes étapes de construction"

Lors de l'arrivée de Benjamin Mendy, Régis Le Bris avait déclaré que le défenseur français aurait besoin de huit semaines de préparation pour être prêt à reprendre la compétition. Ce vendredi, l'entraîneur lorientais a confirmé que les différentes étapes avaient été franchies par son joueur. "Il a franchi les différentes étapes de construction. Il a fallu reconstruire les fondamentaux, cardio, musculaires, il y a eu des séances progressives avec le groupe, aujourd'hui complètes, puis des grands jeux, c'est-à-dire à 11 contre 11, dans des circonstances de matches de compétition."

Si les débuts de Benjamin Mendy suscitent beaucoup d'impatience chez les observateurs, ce n'est pas vraiment la même chanson en ce qui concerne les supporters lorientais. Des banderoles hostiles aux abords du Moustoir à l'encontre du joueur et Wissam Ben Yedder étaient visibles ce vendredi matin.