Recruté cet été à la surprise générale par le FC Lorient, Benjamin Mendy n'a toujours pas joué. Ce mercredi, une grande nouvelle est tombée au FCL.

FC Lorient : Benjamin Mendy devrait être dans le groupe face à Monaco

Régis Le Bris avait évoqué 6 à 8 semaines de préparation. Et le délai est en passe d'être parfaitement tenu. Benjamin Mendy, arrivé à Lorient le 19 juillet dans le cadre d'un transfert libre qui a beaucoup fait parler, devrait retrouver les terrains ce week-end à l'occasion du choc entre le FC Lorient et l'AS Monaco prévu dimanche à 13h au Moustoir. Comme évoqué hier dans nos colonnes, le défenseur de 29 ans s'entraîne de façon totalement normale depuis le début de la trêve internationale, et semble parfaitement prêt à retrouver du temps de jeu.

Si une titularisation semble toutefois peu probable, une apparition en cours de seconde période est largement envisageable. Ce sera l'occasion pour lui de retrouver des sensations au plus haut niveau, et de prendre la température avec le public du Moustoir, où l'accueil pourrait être assez mitigé envers l'ancien joueur de Manchester City.

Son dernier match date du 15 août 2021

Plus de deux ans que Benjamin Mendy n'a pas foulé une pelouse professionnelle. Son dernier match remonte au 15 août 2021 sous le maillot de Manchester City face à Tottenham. Derrière, le défenseur français, accusé de viol et de tentative de viol, a passé plusieurs mois en prison, dans un épisode judiciaire qui aura duré deux ans.

Jugé non-coupable le 14 juillet dernier, il a été officialisé cinq jours plus tard par le FC Lorient, via un communiqué qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. N'ayant toujours pas pris la parole devant les médias depuis son arrivée chez les Merlus, Benjamin Mendy devrait donc retrouver les terrains, avec l'objectif de mettre les deux dernières années de sa vie derrière lui de façon définitive.