Le mercato estival du FC Nantes a connu de nombreux rebondissements. Découvrez les dernières informations, ainsi que le résumé des signatures et départs.

FC Nantes : Adson est arrivé, Awaziem s'éloigne, Abline pisté

Le FC Nantes accélère enfin le pas. À défaut d'avoir commencé son mercato à partir du 31 juillet, avec la venue de Lamine Diack, les Canaris s'activent pour se renforcer à une semaine de la fin. Depuis début août, cinq autres joueurs ont déjà garni les rangs du club présidé par Waldemar Kita. Le dernier en date n'est autre qu'Adson. Le milieu de terrain brésilien, âgé de 22 ans, est arrivé en provenance du Corinthians SP (Série A brésilienne). Une arrivée qui aurait été commandée par le patron du FCN selon le journaliste Emmanuel Merceron.

La nouvelle n'est pas surprenante, tant Kita a la main sur le mercato depuis de nombreuses années. Le dirigeant franco-polonais l'a montré à plusieurs reprises cet été en forçant Pierre Aristouy, l'entraîneur des professionnels à inclure deux recrues dans le groupe contre Toulouse : Douglas Augusto et Marquinhos d'après la même source. Cependant, il a dû aussi essuyer certaines décisions. Le défenseur Chidozie Awaziem ne viendra pas, malgré des signaux au vert pour un transfert. Le président du FCN tente de se consoler avec l'attaquant Matthis Abline (Stade Rennais), visé pour un prêt avec option d'achat selon Ouest-France.

Le pire mercato estival de l'ère Waldemar Kita ?

Pour Emmanuel Merceron, le mercato estival du FC Nantes est jugé comme le pire sous l'ère Waldemar Kita. Sachant que celui-ci est en poste depuis 2007, la sonnette d'alarme est tirée par le journaliste. Il faut dire que la succession des évènements n'inspire pas confiance aux supporters et aux spécialistes du football. Tout d'abord, les recrues auront-elles le caractère pour redorer l'image du club ? Six recrues sont-elles suffisantes ? Seul l'avenir le dira. Une seule a l'expérience de la Ligue 1 : Ronaël Pierre-Gabriel, qui a porté les couleurs de l'AS Saint-Étienne, l'AS Monaco, du RC Strasbourg et du Stade Brestois (120 matchs au total).

Le plus difficile sera sans doute de pallier les départs de Ludovic Blas et Andrei Girotto, deux cadres du FCN la saison dernière. Le premier ne devait pas partir au Stade Rennais mais a pourtant fini par le rejoindre. Le second était retenu par Pierre Aristouy mais a forcé son départ selon Emmanuel Merceron. Le club devra également se concentrer sur d'autres éléments. Alban Lafont, le portier numéro 1 s'est blessé et sera absent 2 mois minimum. Jean-Charles Castelletto, vice-capitaine de l'équipe, se met en grève pour partir au plus vite. Après deux défaites inaugurales en championnat, les dirigeants ont de quoi s'arracher les cheveux à une semaine de la fin du mercato.