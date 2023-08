L'ASSE ne devrait pas être au complet lors du déplacement à Annecy, lundi. Le club ligérien s'inquiète pour une de ses recrues.

ASSE : Stéphane Diarra incertain contre Annecy

Après deux défaites inaugurales en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a retrouvé le sourire. Les protégés de Laurent Batlles se sont imposés à domicile, contre Quevilly-Rouen samedi dernier (2-1). Ils ont ainsi empoché leurs trois premiers points de la saison, et quittent la zone de relégation pour la quatorzième place. Malheureusement, le groupe n'est pas ressorti indemne de ce rendez-vous. Comme annoncé par Le Progrès, Mathieu Cafaro est incertain pour le déplacement à Annecy, lundi prochain.

Un coup dur pour les Verts, car l'ancien Rémois a été titularisé à deux reprises sur les trois matchs de championnat. Il ne devrait pas être le seul Stéphanois à douter de sa place pour la prochaine rencontre. Présent en conférence de presse mercredi matin, Stéphane Diarra a semé le doute sur sa disponibilité : « Physiquement, comme je l’ai dit, c’est au coach de décider. Moi que je joue titulaire ou pas, je vais tout donner. Aujourd’hui je ne peux pas vous dire que je suis en forme ou pas, c’est ma tête qui avance et mes jambes vont suivre » a-t-il prévenu.

Laurent Batlles ne prendra pas de risques

Prêté sans option d'achat par le FC Lorient, Stéphane Diarra est la dernière recrue en date de l'AS Saint-Étienne. L'ailier droit de métier, âgé de 24 ans, espère capitaliser sur son temps de jeu acquis lors de la dernière saison (28 matchs de Ligue 1, 2 buts). Toutefois, Laurent Batlles a déjà été clair à son sujet : il ne prendra pas de risques inutiles. « Il a fait un match, 45 minutes comme il l’a dit il y a un mois. Il faut essayer de travailler, de voir la charge de travail, comment il digère les séances. Pour autant on espère qu’il fera partie le plus rapidement possible du groupe, mais après on ne veut pas non plus griller les joueurs » a-t-il annoncé face à la presse.

Si le groupe est annoncé avec des potentiels absents à Annecy, l'ASSE pourrait aussi récupérer un renfort dans la semaine. Aïmen Moueffek est surveillé de près par les préparateurs physiques, lui qui est en phase de reprise. Il se remet à courir, ce qui est bon signe pour la suite. Laurent Batlles donnera toutes les informations sur les joueurs présents en Haute-Savoie samedi, lors d'une nouvelle conférence de presse.