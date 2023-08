En pleine préparation du match contre Annecy, une mauvaise nouvelle est tombée à l’ASSE. Un joueur offensif blessé est incertain pour la rencontre.

ASSE : Mathieu Cafaro souffrant et incertain à Annecy

L’ASSE prépare son déplacement à Annecy pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Le match est programmé lundi 28 août à 20h45 au Parc des Sports. La participation de Mathieu Cafaro à cette rencontre est compromise. Selon les informations du quotidien Le Progrès, il n’est toujours pas remis du choc avec le portier de Quevilly, Benjamin Leroy.

Il a gardé des séquelles du coup reçu, quelques secondes avant la pause. L’ailier repositionné dans un rôle de deuxième attaquant contre QRM a « une côte fêlée ». Saint-Etienne n’a pas encore communiqué sur l’état et la durée d’indisponibilité de Mathieu Cafaro, mais sa présence dans le groupe stéphanois contre le club haut savoyard n'est pas assurée.

Aïmen Moueffek s'est remis à la course

En attendant la conférence de presse d’avant-match, samedi, le joueur a rejoint Ibrahima Wadji à l’infirmerie. L’attaquant sénégalais est lui touché à la cheville depuis le match perdu contre Rodez (2-1). Mais les nouvelles ne sont pas que mauvaises pour l’ASSE, le club a enregistré le retour d’Aïmen Moueffek à l'entraînement. Blessé aussi dans l’Aveyron, à la suite d’un tacle très appuyé sur la cheville, le milieu de terrain a encore cinq jours pour se remettre.

Saint-Etienne est en quête de points après deux défaites concédées en championnat en ouverture de la saison. L'équipe de Laurent Batlles a relevé la tête, samedi, en prenant ses premiers points, grâce à sa victoire sur Quevilly-Rouen (2-1). Remontés à la 15e place au classement, à la suite de ce premier succès, le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers doivent maintenant enchaîner avec une autre victoire afin de se rapprocher des premières places et rejoindre la course pour la montée en Ligue 1.