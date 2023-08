Après son match décevant à Metz, l'OM veut repartir de l'avant et affronte ce samedi le Stade Brestois. Marcelino va réajuster son équipe pour ce match.

OM-Brest : Marcelino compte aligner Vitinha en attaque

L'Olympique de Marseille, qui a connu un mercato estival ambitieux avec l'arrivée de six nouvelles recrues de qualité, n'a pas réussi à transformer ces renforts en succès immédiat sur le terrain. Malgré les attentes élevées, les Phocéens ont connu des résultats mitigés en ce début de saison. La déception a été grande pour l'OM lorsque les Phocéens ont été éliminés dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Cependant, Marcelino et ses hommes ont montré leur capacité à rebondir en remportant le premier match de Ligue 1 à domicile contre le Stade de Reims (2-1), notamment grâce à un but de Vitinha. Cette relance a rapidement été atténuée puisque l’OM a concédé un match nul le week-end dernier à Metz (2-2) lors de la deuxième journée de championnat. Ce match a été particulièrement frustrant pour l'OM, qui menait au score et était en supériorité numérique suite à l'expulsion d’Ababacar Lô. Mais les Phocéens ont craqué de manière inattendue suite à une bévue de Pau Lopez.

Décevant la saison dernière, c’est Vitinha qui a encore été l'homme providentiel en sauvant un point pour Marseille. Convaincu de ses performances, Marcelino aurait alors prévu d’aligner son buteur portugais ce samedi face au Stade Brestois. L’Équipe assure en effet que Vitinha devrait débuter la rencontre en attaque, aux côtés d’Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, au détriment d’Ismaïla Sarr.

Une première titularisation pour Amine Harit

Face au Stade Brestois, match comptant pour la 3e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l’OM semble déterminé à apporter des changements au sein de son équipe. Outre le secteur offensif, le milieu de terrain marseillais connaîtra aussi quelques aménagements. En l’absence de Geoffrey Kondogbia, blessé, le duo Veretout-Rongier devrait animer l’entrejeu. Un autre élément à surveiller est le retour d'Amine Harit après sa grave blessure au genou.

Selon le média sportif, l’international marocain devrait connaître sa première titularisation lors du match contre Brest, ce qui représentera sans doute un moment important pour le jeune joueur et pour l'équipe phocéenne. L’OM est actuellement à la recherche de cohésion et d'efficacité sur le terrain. Après des performances en dents de scie, l'équipe entraînée par Marcelino espère tirer des leçons de ses premiers matchs pour renverser la tendance et enchaîner des victoires lors de ses prochaines échéances.

La compo probable de l'OM face à Brest :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Renan Lodi

Milieux : Iliman Ndiaye, Jordan Veretout, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi

Attaquants : Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang