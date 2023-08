Révélé il y a une semaine, l’intérêt de l’ASSE pour un attaquant de Toulouse FC pourrait déboucher sur un transfert gratuit. La tendance se profile dans la Ville Rose.

Mercato : Toulouse FC va résilier le contrat d'Ado Onaiwu

À la recherche de joueurs offensifs en renfort, l’ASSE aurait songé à un avant-centre de Toulouse FC, comme l’avait fait savoir Peuple-Vert. « Ado Onaiwu est envisagé par le club ligérien, pour renforcer le secteur offensif ». L’AS Saint-Etienne surveille de près la situation de l’attaquant japonais. En effet, il est entré dans sa dernière année de contrat en Haute-Garonne et le nouvel entraineur du TFC, Carles Martinez Novell, ne compte pas sur lui cette saison. Le joueur de 27 ans n’a donc pas pris part aux deux premières journées de Ligue 1 contre le FC Nantes (2-1) et le PSG (1-1).

Poussé vers la porte de sortie, Ado Onaiwu n’a toujours pas trouvé un point de chute, à six jours de fin du marché des transferts. Aux dernières nouvelles, Toulouse FC serait sur le point de trouver un arrangement avec lui, en vue d’une séparation consensuelle. C’est ce que croit savoir le site Les Violets. « Ado Onaiwu va quitter le TFC. Pour le moment, le futur club de l’international japonais n'a pas fuité, mais l’officialisation devrait rapidement intervenir. Un accord avec le Toulouse a été trouvé », a informé le média spécialisé.

Mercato : Signature d'Ado Onaiwu gratuitement, Saint-Etiene sur le coup ?

L’ASSE va-t-elle saisir l’opportunité de recruter l’international japonais (3 sélections, 3 buts) sans indemnité de transfert, s'il se retrouve libre de tout engagement ? Possible, vu les difficultés de l’équipe de Laurent Batlles ce début de saison. Les Verts comptent deux défaites en 3 journées de Ligue 2 et les 3 buts inscrits par la recrue Ibrahim Sissoko, l’ont été sur penalty. En d’autres termes, ils n’ont marqué aucun but dans le jeu en 270 minutes.

Pour rappel, Ado Onaiwu avait été auteur de 10 buts et 2 passes décisives, lors de l'exercice 2021-2022. Il avait ainsi contribué à la montée du Téfécé en Ligue 1. Il pourrait donc rendre des services à Saint-Etienne, si son transfert dans le Forez se faisait.