Cet été, la cité phocéenne est devenue le centre d'une tempête médiatique suite aux révélations sur la vente OM à l’l'Arabie Saoudite. Frank McCourt, toujours à la tête du club, négocierait depuis les USA avec les représentants du PIF, intéressés par l’Olympique de Marseille. Le suspense commence à durer.

La Vente OM attendue pour le mois de septembre

Pablo Longoria, directeur sportif de l'OM, a fait sensation sur le marché des transferts en attirant des stars telles que Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Ronan Lodi et Joaquin Correa. Ces offensives sur le mercato estival montrent pour certains le début du basculement du club phocéen dans une nouvelle catégorie, un signe pour d’autres de son rachat par les Saoudiens.

Le mois de juin passé, Rolland Courbis et le journaliste Bastien Borie lançaient des hypothèses sur cette possible vente OM à des Saoudiens. Cependant, Moaid Mahjoub, un homme d'affaires d’Arabie Saoudite qui a une grosse proximité avec le Fonds public d'investissement, a aussi mis le feu aux poudres en déclarant : "L'Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille". Une déclaration qui rappelle le rachat de Newcastle United FC par le même fonds en 2021 pour 305 millions de livres sterling, soit environ 350 millions d'euros.

Mais la spéculation ne s'arrête pas là. Le journaliste grec George Tsanakas a également exprimé sa conviction qu'un rapprochement entre l'OM et l'Arabie Saoudite est en cours. Cependant, il a souligné que des pourparlers sont toujours en cours entre Frank McCourt et le Fonds public d'investissement. McCourt, l'actuel propriétaire du club, souhaite conserver une part significative du club, entre 20 et 30 %, de l'équipe. C’est sur ce point que buteraient les négociations confirmées il y a quelques mois par le média israélien i24NEWS. Une autre réunion était prévue aux États-Unis, réunion duquel pourrait sortir un accord entre les deux parties dès le mois de septembre.

Rachat de l'OM : Mercato ou préparation à la Vente ?

La saga de la vente de l'OM continue de captiver les supporters et les observateurs du football français, alors que l'ombre de l'Arabie Saoudite plane sur le stade Vélodrome. Frank McCourt pourrait-il finalement céder les rênes du club phocéen, ou les négociations aboutiront-elles à un accord qui préservera sa présence dans l'histoire de l'OM ?

Les emplettes en cours au club phocéen pendant ce mercato estival peut être une façon pour l’américain de mettre en valeur son équipe afin de la vendre à un prix intéressant pour lui. L’attente devient pénible même si le mois de septembre indiqué par plusieurs sources se rapproche.