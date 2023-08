En match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, le PSG reçoit le RC Lens ce samedi soir, au Parc des Princes. Et Luis Enrique a du souci à se faire.

PSG : Gonçalo Ramos forfait contre le RC Lens

Après avoir concédé deux matches nuls lors de ses deux premières journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, champion en titre, compte lancer sa saison en championnat ce soir contre son dauphin, le Racing Club de Lens. Cependant, l’entraîneur parisien va devoir se passer des services de son avant-centre Gonçalo Ramos. Absent de l'entraînement de vendredi en raison d'une légère gêne musculaire, l’attaquant de 22 ans ne pourra donc pas aider ses partenaires pour le premier choc de la saison au Parc des Princes.

Parmi les solutions envisagées pour le poste de numéro 9, Luis Enrique pourrait titulariser Hugo Ekitike ou bien compter sur Marco Asensio ou encore positionner Kylian Mbappé à ce poste. Le capitaine de l’équipe de France devrait ainsi débuter le match contre les Sang et Or avec son nouveau compère d’attaque, Ousmane Dembélé. Dans le groupe dévoilé par le Paris SG, le milieu de terrain Marco Verratti, toujours en instance de départ, n’a pas été convoqué par l’entraîneur des Rouge et Bleu. Juan Bernat, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Kang-In Lee sont à l'infirmerie.

Le groupe du PSG pour affronter le RC Lens

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Kurzawa, Skriniar, Marquinhos, Danilo, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ndour, Vitinha, Ruiz, Soler, Ugarte

Attaquants : Asensio, Mbappé, Ekitike, Dembélé, Gharbi.