En quête d’un milieu défensif, l’OL a fait le déplacement à Milan pour Rade Krunic. Le coach des Rossoneri, Stefano Pioli, a évoqué l’avenir de son joueur.

Mercato OL : Lyon surveille de près Rade Krunic

À six jours de la clôture du mercato estival, Laurent Blanc espère toujours des renforts à l’Olympique Lyonnais. D’après les renseignements obtenus par Sky Sport Italia, les dirigeants lyonnais seraient intéressés par le profil de Rade Krunic. Le média transalpin assure que l’intérêt des Gones pour le milieu de terrain de l’AC Milan est très sérieux puisque des émissaires de la formation française ont fait le déplacement à San Siro pour observer le joueur lors de la victoire de l’équipe milanaise contre le Torino (4-1), ce samedi soir. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Rade Krunic est estimé à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Dans le collimateur de la DNCG, l’OL pourrait avoir du mal à s’aligner sur ce montant. D’ailleurs, à Milan, Stefano Pioli n’a aucune intention de laisser partir son colosse bosnien.

Stefano Pioli bloque Rade Krunic à Milan

Arrivé à l’été 2019 en provenance d’Empoli contre une enveloppe d’un peu plus de 8 millions d’euros, Rade Krunic est encore loin d’un départ de l’AC Milan. Annoncé dans les plans de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique Lyonnais et Fenerbahce, le milieu défensif de 29 ans va rester à Milan cette saison. Après la large victoire de ses hommes contre le Torino, l’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli, a très clairement assuré que son numéro 33 n’est pas sur le départ et qu’il compte sur lui pour cette saison. « Si Krunic va rester ? Oui », a tranché le technicien italien en conférence de presse. Laurent Blanc et ses dirigeants lyonnais vont donc devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer leur équipe d’ici le 1er septembre.