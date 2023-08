En discussion avec l'OM pour un échange entre Isaak Touré et Bamo Méïté, le FC Lorient s'est retiré des négociations. Le club breton n'est plus intéressé.

Mercato OM : Le FC Lorient refuse un échange Méïté-Touré

L'annonce en avait surpris plus d'un. Samedi, Foot Mercato révélait des discussions entre le FC Lorient et l'OM pour un échange entre Isaak Touré et Bamo Méïté. Ce dimanche, nous apprenons que c'est le club phocéen qui semblait le plus emballé par le projet. Selon Ouest-France, son homologue breton s'est retiré des négociations. Les Merlus souhaitent conserver leur jeune défenseur central (21 ans), en pleine montée en puissance. Il a été titularisé lors des deux premières journées de Ligue 1, face au PSG puis l'OGC Nice.

Un coup dur pour la formation dirigée par Marcelino, qui ne compte pas vraiment sur Isaak Touré. Malgré un prêt intéressant à l'AJ Auxerre (20 matchs, un but), le taulier de 20 ans n'est pas parvenu à convaincre la direction de lui donner un plus grand rôle. Sauf rebondissement, il ne devrait pas avoir un temps de jeu très conséquent cette saison. À moins d'être prêté, comme la saison dernière, dans un club moins huppé. Reste à savoir si le FC Lorient serait tenté de le récupérer sous cette forme.

Mattéo Guendouzi va s'engager avec la Lazio Rome

Une vente se prépare également à l'Olympique de Marseille. Mattéo Guendouzi devrait s'engager avec la Lazio Rome, compte tenu de l'accord conclu ce dimanche. Le milieu de terrain de 24 ans fait l'objet d'un transfert sec, estimé à 13 millions d'euros + 5 millions de bonus. Une somme qui sera sans douté jugée comme faible par les supporters, malgré le fait que le joueur ait été acheté 11 millions d'euros à Arsenal. Guendouzi est estimé à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Si l'OM laisse filer un de ses cadres, une clause de revente sera présente dans son futur contrat. D'après le journaliste Fabrizio Romano, le club phocéen a négocié un pourcentage de 10%. Si la nouvelle se confirme, ce sera un moindre mal pour les fans. De son côté, Marcelino n'est pas inquiet de son départ. Le coach espagnol pense pouvoir faire sans lui : « Je crois que nous avons un bon niveau au milieu de terrain. Je crois qu'on a des solutions [...] Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort et en novembre, on va récupérer Gueye [...] » a-t-il lâché dans des propos rapportés par RMC Sport. Tout est donc sous contrôle, a priori.