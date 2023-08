Principal prétendant de Mattéo Guendouzi, la Lazio Rome a fait craquer l'OM avec une offre estimée à plus de 15 millions d'euros.

Mercato OM : Pablo Longoria accepte l'offre de la Lazio pour Guendouzi

Éliminé de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille ne s'apitoie pas sur son sort. Mieux, le club phocéen dynamise son mercato avec des arrivées toujours aussi prestigieuses. La dernière en date ? Le prêt avec option d'achat de Joaquin Correa. L'attaquant argentin sera officiellement dans l'effectif marseillais en cas de qualification en C1.

Dans le sens des départs, Mattéo Guendouzi est toujours incertain sur son avenir. Courtisé de près par la Lazio Rome depuis plusieurs jours, il n'a pas donné son accord à la formation italienne. Cependant, Pablo Longoria a craqué sur la première offre des Biancocelesti. Alors que l'OM compte toujours sur Guendouzi en Ligue 1, le président phocéen a accepté une offre de 13 millions d'euros + 5 millions de bonus. L'information provient du journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que la Lazio fait maintenant le forcing pour convaincre le joueur de signer. L'objectif est de trouver un accord définitif la semaine prochaine.

Aucun renfort attendu au milieu de terrain

Imprévu, le départ de Mattéo Guendouzi pourrait porter préjudice à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen ne compte pas remplacer l'international français, puisque celui-ci est toujours considéré comme un joueur de l'équipe. Lors de la victoire contre le Stade Brestois samedi (2-0), Marcelino l'a fait entrer en cours de jeu.

Interrogé sur la situation de Guendouzi, l'entraîneur espagnol estime que Marseille peut faire sans lui : « Je crois que nous avons un bon niveau au milieu de terrain. Je crois qu'on a des solutions (...) Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort et en novembre, on va récupérer Gueye. Je suis très content des joueurs dans mon équipe et de leur implication » a-t-il lâché au travers d'une déclaration retranscrite par RMC Sport. Maintenant qu'il connaît la position des dirigeants, Mattéo Guendouzi devrait prendre une décision dans les prochains jours.