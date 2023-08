Après le match nul contre le Havre AC cet après-midi, le milieu de terrain du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud, a lancé un coup de gueule.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud en colère après le nul contre le Havre

Malgré une nette domination et une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, le Stade Rennais a été tenu en échec à domicile par Le Havre AC (2-2), ce dimanche après-midi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Et forcément, ce résultat ne réjouit au sein du vestiaire du club breton. Pour le milieu de terrain du Stade Rennais Benjamin Bourigeaud, ses partenaires et lui ont abusé d’une possession stérile.

« Il y a forcément beaucoup de déception. Aujourd'hui, on a cru que le football c'était un jeu de possession, mais on n'a pas été présents dans l'agressivité. Le nul on le mérite, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match. On a un peu trop joué à la baballe sans être méchants. Et sur le plan défensif, sans parler seulement des défenseurs, je parle de toute l'équipe, on n'a été assez agressifs. On n'a pas montré que l'on voulait gagner à la maison. Ce résultat est de notre faute », a déclaré le joueur de 29 ans sur Prime Video. Même son de cloche chez son entraîneur.

Bruno Genesio déçu du scénario du match Rennes-Havre

Le Stade Rennais s’est sabordé ce dimanche au Roazhon Park, lors de la 3e journée de Ligue 1. Alors qu’il menait 2-0, le SRFC a été contraint de concéder le match nul face au HAC. En conférence de presse, Bruno Genesio a clairement avoué qu’il n’était pas satisfait du résultat de cette rencontre. « Je ne suis pas satisfait du résultat et de la manière dont on a mal géré ce match, surtout. Ce n’est qu’un match, je ne vais pas tirer de constat, mais on mène 2-0 chez nous, face à un adversaire qui va lutter pour le maintien. Il n’est pas admissible de ne pas faire la différence et de se faire remonter de la sorte », a lancé le technicien breton.