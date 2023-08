À quatre jours de la fin du mercato estival, l'OM continue de se montrer actif, et une opération inattendue se prépare pour un milieu.

Mercato OM : Azzedine Ounahi sur le départ ?

Après Mattéo Guendouzi, dont le départ à la Lazio est quasiment acté, l'OM pourrait également se séparer d'un autre milieu de terrain très prometteur. Acheté pour moins de 10 millions d'euros l'hiver dernier, Azzedine Ounahi ne semble pas avoir le profil pour réussir à s'imposer dans le schéma de jeu utilisé par Marcelino. S'il a été utilisé au poste de milieu gauche lors des premiers matchs officiels, l'international marocain n'est pas parvenu à marquer des points auprès de son entraîneur, malgré un but inscrit face à Reims lors de la 1ère journée de championnat le 12 août dernier.

De ce fait, Pablo Longoria envisagerait de se séparer d'Azzedine Ounahi, et l'opération est déjà très avancée, si l'on en croit les informations divulguées par Marwan Belkacem. Ce dernier indique que les dirigeants marseillais poussent en interne pour le faire partir, et l'Arabie saoudite serait la destination la plus probable à l'heure actuelle. De son côté, Foot Mercato ne donne pas tout à fait la même version, et précise que le joueur n'est pas ouvert à un départ dans le Golfe.

Plusieurs clubs anglais et espagnols sont positionnés sur le dossier

En revanche, le média affirme que plusieurs clubs anglais et espagnols restent à l'affût pour Azzedine Ounahi. En ce qui le concerne, le milieu marocain veut absolument avoir du temps de jeu cette saison à l'OM, mais ses dirigeants ne lui ont pas donné de garanties en ce sens. Face à une concurrence déjà extrêmement relevée au poste de milieu de terrain, Pablo Longoria pourrait être tenté de le vendre pour récupérer une petite somme d'argent.

Une option qui ne fait pas l'unanimité chez les supporters marseillais, déjà outrés par le départ à venir de Mattéo Guendouzi. Les prochains jours s'annoncent très agités sur la Canebière, et les décisions du président de l'OM seront scrutées de très près.