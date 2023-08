Alors que plusieurs joueurs de l'OL sont annoncés sur le départ, Lorient et Clermont se sont positionnés sur un milieu de Lyon en cette fin de mercato.

Mercato OL : Johann Lepenant intéresse Clermont et Lorient

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, Johann Lepenant a réalisé une saison en demi-teinte. Très en vue lors de ses premières apparitions, il a connu un léger passage à vide en fin de première partie d'exercice, avant de rebondir sur les six derniers mois de championnat. Malgré 31 matchs de Ligue 1 disputé l'an dernier, le joueur de 20 ans n'est pas certain d'avoir sa place dans le milieu lyonnais cette saison, et un départ n'est pas à exclure.

D'après les renseignements révélées par Foot Mercato, le FC Lorient et Clermont surveillent avec beaucoup d'attention la situation de Johann Lepenant, et seraient même prêts à l'accueillir sous la forme d'un prêt dans les jours à venir. Reste à savoir si l'Olympique Lyonnais sera sur la même longueur d'onde que ses homologues lorientais et clermontois.

L'OL cherche toujours un milieu de terrain

C'est sans doute l'une des principales raisons qui pourraient pousser Johann Lepenant à quitter l'OL cet été. Depuis le mois de janvier dernier, Laurent Blanc ne cesse de demander à ses dirigeants de recruter un milieu de terrain au profil défensif. Ces derniers jours, le board lyonnais travaille sur la piste Guido Rodriguez, mais le Betis Séville n'a pas l'intention de le faire partir, et réclame pas moins de 20 millions d'euros pour commencer à discuter.

Toujours sous la menace de la DNCG, l'OL n'est pas en mesure de mettre une telle somme sur la table, surtout pour un joueur à qui il reste une seule année de contrat. À quatre jours de la fin du mercato estival, les Gones sont dans une impasse, et il n'est pas certain que le souhait de Laurent Blanc soit exaucé avant le 1er septembre prochain.