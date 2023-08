Samedi prochain au Stade Francis Le Blé, le Stade Brestois et le Stade Rennais s'affrontent, et un forfait de taille est d'ores et déjà annoncé.

Le Stade Rennais doit retrouver des sensations

Après avoir montré un bien triste visage face au Havre, dimanche après-midi au Roazhon Park, le Stade Rennais n'a pas d'autre choix que de s'imposer face à Brest samedi pour garder le fil en haut du classement. Alors que les 3 points leur tendaient la main, le groupe de Bruno Genesio s'est contenté d'un seul petit point, de quoi agacer l'entraîneur.

Des erreurs, notamment sur le côté gauche de la défense, qui ont coûté cher aux Bretons. "On mène 2-0 chez nous, face à un adversaire qui va lutter pour le maintien. Il n’est pas admissible de ne pas faire la différence et de se faire remonter de la sorte. On a fait une entrée de deuxième mi-temps assez neutre, on prend un nouveau but gagesque", a-t-il reconnu en conférence de presse d'après-match.

Brest-Rennes : Mathias Pereira Lage absent pour le derby samedi

Samedi, le Stade Rennais se déplace dans le Finistère pour affronter Brest pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un forfait est d'ores et déjà annoncé côté Stade Brestois. Blessé en fin de rencontre face à l'OM, samedi soir, le milieu Mathias Pereira Lage souffre d’une petite lésion aux ischio-jambiers et manquera le derby samedi.

Le club breton n’a pas donné plus de précisions sur la durée de son indisponibilité, sachant que la semaine suivante sera consacrée à la trêve internationale. De son côté, son entraîneur Éric Roy craignait après la rencontre avoir perdu son joueur pour "plusieurs semaines".