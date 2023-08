Le Stade Rennais F.C. a annoncé avec enthousiasme la signature de Bertug Yıldırım, un attaquant turc âgé de 21 ans, qui s'est engagé pour un contrat de cinq saisons.

L'attaquant Turc Bertug Yıldırım signe 5 ans au Stade Rennais

Bertug Yıldırım, qui a récemment évolué avec Antalyaspor sur la base d'un prêt par Hatayspor, est un international turc U23. Il a également joué pour la Turquie dans la catégorie U21 aux côtés de Dogan Alemdar. Il a inscrit 2 buts en 13 matchs la saison dernière. Doté d'une athléticité à impressionnante à la Erling Haaland, il semble prêt à défier les défenses de la Ligue 1.

Bertug Yıldırım s'exprime sur sa signature au SRFC

Dans sa première déclaration, Bertuğ Yıldırım a exprimé sa joie de rejoindre le projet du Stade Rennais F.C. Il partage ses premières impressions positives sur la ville et les infrastructures du club. Il s'est montré très optimiste quant à la saison à venir et s'est dit impatient de jouer aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Yıldırım souligne son esprit compétitif et sa détermination à donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Il voit la Ligue 1 comme un défi qu'il est prêt à relever et est excité par l'idée de jouer en Europa League avec le Stade Rennais.

« Je suis très heureux de faire partie du projet du Stade Rennais F.C. Mes premières impressions sur la ville et les infrastructures sont très bonnes. L’équipe a réalisé une belle saison et j’espère qu’elle fera encore un pas supplémentaire cette année. Je suis impatient de découvrir mes nouveaux partenaires. Je sais déjà que je peux leur faire confiance pour mon intégration, ainsi que sur le staff. Je suis excité de commencer avec mes nouvelles couleurs. J’ai discuté avec Doğan Alemdar avant de signer, il ne m’a dit que de bonnes choses sur l’équipe et la ville."

La réaction de la direction du club Rennais

Olivier Cloarec, Président Exécutif – Directeur Général du Stade Rennais, a exprimé sa satisfaction quant à cette septième signature de l'équipe. Il a souligné les qualités techniques et physiques de Yıldırım, affirmant qu'il pourra renforcer la ligne offensive de l'équipe grâce à sa capacité à mettre la pression sur les défenses adverses.

Florian Maurice, le Directeur Technique, confiant en Yıldırım

Florian Maurice explique que la décision de recruter Bertuğ Yıldırım découle de la volonté d'ajouter un profil différent à l'attaque de l'équipe. Il note que Yıldırım possède des caractéristiques uniques, telles que sa force physique et sa capacité à exploiter les espaces, qui seront précieuses pour le Stade Rennais. Maurice apprécie également le jeu aérien de Yıldırım, une qualité qui pourrait faire la différence dans certaines situations de match. Bien que Yıldırım soit encore jeune, Maurice est convaincu qu'il progressera rapidement et rejoindra bientôt l'équipe nationale senior de Turquie.

« Même si nous avons déjà des solutions dans le secteur offensif, l’idée était de recruter un joueur avec des caractéristiques différentes de ce que l’on a déjà. À la suite de ses bonnes prestations en club et en équipe nationale, nous n'étions pas seuls sur le coup mais on a réussi à mener ce dossier jusqu’au bout. Nous avons passé du temps à l'observer et je suis convaincu qu'il a les qualités pour s'imposer. Il change de dimension, il devra s'adapter et nous l'aiderons pour cela. C’est un profil athlétique, solide, avec la capacité à prendre les espaces et qui sent les coups pour marquer. Il a un jeu aérien très intéressant, ce qui peut nous manquer parfois. C'est encore un jeune joueur, mais international espoir qui, je pense, basculera rapidement avec l’équipe A de Turquie. »

L'arrivée de Bertug Yıldırım, considéré comme le nouvel promet d'apporter une nouvelle dynamique à l'attaque du Stade Rennais F.C., et les supporters attendent avec impatience de voir cet attaquant talentueux en action.