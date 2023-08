En difficulté à l’OM, Isaak Touré se rapproche du FC Lorient en échange de Bamo Méïté. Mais le club phocéen veut inclure une condition dans le deal.

Mercato OM : Les négociations avec le FC Lorient avancent pour Isaak Touré

Pablo Longoria est très actif dans cette dernière ligne droite du mercato, puisque le président espagnol de l'Olympique de Marseille vient d’enrôler sa huitième recrue estivale en la personne d’Isaak Touré. Et ce n'est encore pas fini puisqu'il y a encore plusieurs dossiers chauds sur la table à gérer d'ici à la fermeture du marché des transferts prévus ce vendredi soir. L’un d’entre eux concerne Isaak Touré.

Le défenseur de 20 ans revient d'un prêt réussi à l'AJ Auxerre la saison dernière et suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 depuis plusieurs semaines. Parmi ses prétendants figurent le FC Metz, le FC Nantes et le Club Brugge, mais c'est bien le FC Lorient qui a pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Les dirigeants lorientais ont engagé des pourparlers avec leurs homologues phocéens et ces négociations avancent dans la bonne direction.

Si initialement un prêt était évoqué pour Isaak Touré, le FC Lorient souhaite à présent le recruter sous la forme d’un transfert sec. Pour concrétiser ce deal, les Merlus sont même prêts à céder leur solide défenseur Bamo Méïté à l’OM en échange de l’ancien Havrais. Cet échange ne plait pas aux dirigeants phocéens. Toutefois, les Marseillais ont quelques exigences spécifiques avant de céder leur roc défensif.

Olympique de Marseille : Un pourcentage à la revente pour Isaak Touré

Footmercato explique que l’OM souhaite obtenir une priorité de rachat et négocie pour inclure un pourcentage à la revente sur un éventuel transfert d’Isaak Touré. Un accord total n’a toujours pas été conclu pour ce deal, mais les discussions se poursuivent entre les différentes parties. Si le transfert d’Isaak Touré à Lorient venait à se concrétiser, cela permettrait alors à Bamo Méïté de faire le chemin inverse.

Les tractations se poursuivent donc entre les différentes parties impliquées, et l'Olympique de Marseille espère obtenir les meilleures conditions possibles dans cette transaction. D'ici la fin du mercato, la situation du défenseur de 2m6 et les négociations en cours avec le club entraîné par Régis Le Bris continueront d'animer la fin du mercato phocéen.