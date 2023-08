Le PSG connait ses adversaires de la phase de poule de l'UEFA Champions League. Il affrontera le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle United.

UEFA Champions League : Le PSG hérite de Dortmund, AC Milan et Newcastle

Le tirage au sort de la Ligue des champions a rendu son verdict ce jeudi à Monaco. Le PSG est tombé dans un groupe (F) sans doute le plus relevé. Luis Enrique et les Parisiens devront batailler avec le Borussia Dortmund (Allemagne), l'AC Milan (Italie) et Newcastle United (Angleterre) pour les deux premières places qualificatives pour le tour suivant. Vainqueur du championnat (Ligue 1), le Paris Saint-Germain hérite des adversaires qui n’ont pas été champions la saison dernière, mais qui ne sont pas pour autant des équipes abordables.

Le Borussia Dortmund avait été 2e de la Bundesliga, avec le même nombre de points que le Bayern Munich, déclaré champion grâce à sa différence de buts (+54) contre (+39) pour le BvB. Concernant Newcastle, le club a pris une autre dimension depuis qu’il a été racheté par les Saoudiens. Quant à Milan, il reste toujours un géant d'Europe avec ses 7 trophées gagnés en Ligue des Champions, même si son dernier sacre remonte à 2007. Kylian Mbappé et ses coéquipiers devraient donc mieux se préparer pour espérer sortir de cette poule déjà qualifiée de groupe de la mort.

Quant au RC Lens, le deuxième représentant de la France, il est tombé dans le Groupe B, aux côtés du FC Séville FC (Espagne), d’Arsenal (Angleterre) et du PSV Eindhoven (Pays-Bas).

Tous les groupes

Groupe A

Bayern Munich

Manchester United

FC Copenhague

Galatasaray

Groupe B

Séville FC

Arsenal

PSV Eindhoven

Lens

Groupe C

Naples

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groupe D

Benfica

Inter Milan

RB Salzbourg

Real Sociedad

Groupe E

Feyenoord Rotterdam

Atlético de Madrid

Lazio Rome

Celtic Glasgow

Groupe F

Paris-SG

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle

Groupe G

Manchester City

RB Leipzig

Étoile Rouge Belgrade

Young Boys Berne

Groupe H

FC Barcelone

FC Porto

Chakhtior Donetsk

Royal Antwerp

Le calendrier :

1re journée : mardi 19 et mercredi 20 septembre

2e journée : mardi 3 et mercredi 4 octobre

3e journée : mardi 24 et mercredi 25 octobre

4e journée : mardi 7 et mercredi 8 novembre

5e journée : mardi 28 et mercredi 29 novembre

6e journée : mardi 12 et mercredi 13 décembre