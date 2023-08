Alors que le championnat reprend le week-end prochain pour l'AS Monaco avec un déplacement à Clermont, Breel Embolo s'est gravement blessé.

AS Monaco : Rupture des ligaments croisés pour Breel Embolo

C'est un gros coup dur pour l'AS Monaco à six jours de la reprise du championnat. Lors d'une séance d'entraînement dans le but de préparer la dernière rencontre de préparation face au Bayern Munich, Breel Embolo s'est gravement blessé, et souffre d'une rupture des ligaments croisés, comme annoncé par le club via un communiqué ce lundi matin. "L’attaquant international suisse a subi une rupture des ligaments croisés à l’entraînement et sera absent des terrains plusieurs mois. L’AS Monaco apporte tout son soutien à son attaquant dans cette épreuve."

Une terrible nouvelle, aussi bien pour le joueur que pour son entraîneur, Adi Hütter, qui voit son secteur offensif être considérablement diminué pour de nombreux mois. La saison dernière, Breel Embolo était un élément majeur de l'ASM, avec 32 rencontres disputées en championnat pour un total de 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.

Un dernier gros test pour l'AS Monaco face au Bayern Munich

Si la blessure de Breel Embolo est un immense coup du sort pour le club de la Principauté, il n'y a pas le temps de tergiverser. Ce lundi à 17h, l'ASM affronte le Bayern Munich pour un dernier match amical avant le retour de la Ligue 1 le week-end prochain. Jusqu'à présent, les Monégasques ont disputé 7 rencontres de préparation, pour un bilan assez positif avec 3 victoires, deux nuls et deux défaites.

Le dernier match a eu lieu mercredi dernier pour les hommes d'Adi Hütter, avec un déplacement à l'Emirates Stadium face à Arsenal, où ils sont parvenus à tenir tête aux Gunners avec un match nul 1-1, avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but.