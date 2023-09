Au bout du suspense, Randal Kolo Muani a rejoint le PSG dans les ultimes instants du mercato estival. Retour sur une journée totalement folle.

Mercato PSG : Accord entre Paris et Francfort pour Randal Kolo Muani

Peu avant dans la journée de vendredi, dernier jour du mercato estival, plusieurs sources locales et étrangères annoncent un accord entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Après plusieurs jours de négociations, le PSG a accepté de payer 75 millions d’euros plus 15 millions d’euros pour l’attaquant de 24 ans, soit un total de 90 millions d’euros. Déjà présent dans la capitale française depuis mercredi, l’ancien buteur du FC Nantes passe avec succès sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec les Rouge et Bleu.

Mais en début de soirée, face au refus de l’attaquant parisien Hugo Ekitike de rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort pour remplacer Kolo Muani et faute d’avoir trouvé le remplaçant de l’enfant de Bondy, le club allemand remet en cause son accord avec Paris et décide de retenir son joueur. Tout logiquement, cette situation met Nasser Al-Khelaïfi dans une colère noire. Mais le président du Paris SG, ne lâche pas prise et met tout son état major en branle afin de trouver une solution à ce problème avant la fermeture du marché en France, à 23h59.

Le Paris SG et Kolo Muani font pression sur Francfort

D’après les renseignements obtenus par Saber Desfarges, la signature de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain est le résultat d’un deal coup de force réussis par Nasser Al-Khelaïfi, qui aura maintenu la pression sur l’Eintracht Francfort jusque dans les derniers instants du mercato. Déterminé à ajouter l’international français à son armada offensive, le patron des Rouge et Bleu est lui-même monté au créneau pour négocier directement avec son homologue allemand.

Au moment où le deal semblait mort avec un Hugo Ekitike refusant de rejoindre Francfort, ce qui a rendu fou de rage Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier a alors décidé de prendre les choses en mains et s'est directement entretenu avec Peter Fischer, président de l’Eintracht, avec qui il a déjà assisté à des réunions et dont les relations sont beaucoup plus fluides que celles entre Luis Campos et Markus Krösche, le directeur sportif. De son côté, le joueur a envoyé plusieurs messages sur WhatsApp pour confirmer sa décision de rejoindre Paris, en expliquant qu'il ne souhaite plus jamais reporter le maillot de l'Eintracht.

L’Eintracht Francfort craque et libère Kolo Muani

Face à cette pression constante des deux parties, la direction des Aigles craque et donne finalement son feu vert à la finalisation de la transaction. D’après L’Équipe, qui raconte ces coulisses de ce deal, Kolo Muani, qui était entouré de sa famille dans son appartement parisien, a sauté de joie à l’annonce du « OK » de ses anciens dirigeants.

Alors que l’opération était sur le point de capoter, Nasser Al-Khelaïfi est donc parvenu à faire craquer l’Eintracht Francfort dans les ultimes instants du mercato estival. Et désormais, Randal Kolo Muani est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. L’ancien attaquant du FC Nantes a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, en faveur des Rouge et Bleu contre un chèque de 95 millions d’euros.