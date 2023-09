Florian Tardieu, la nouvelle recrue de l'AS Saint-Étienne, pourrait bien faire ses débuts sous le maillot vert dès ce samedi soir, lors de la rencontre Valenciennes-ASSE. Le milieu de terrain polyvalent a été présenté à la presse par l'entraîneur Laurent Batlles, qui le connaît bien depuis Troyes.

ASSE : Laurent Batlles prêt à lancer sa nouvelle recrue

Lors de la présentation de Florian Tardieu, Laurent Batlles a évoqué la préparation solide de ce dernier, soulignant que le joueur est prêt pour le défi qui l'attend. Comparant Tardieu à Stéphane Diarra, qui a débuté la semaine précédente, Batlles a déclaré : "Je pense qu’il est même un petit peu plus prêt parce qu’il a fait une préparation presque complète." Il a également mis en avant le profil différent de Tardieu, qui apporte du volume et une polyvalence intéressante à l'équipe.

Concernant le rôle de Tardieu au sein de l'équipe, le coach de l'ASSE a expliqué : "On le prend surtout dans un équilibre d’équipe. Il sait ce que j’attends de lui, que l’on joue des fois à quatre ou des fois à trois ou à deux, il sait son rôle et le connaît dans le fonctionnement que l’on doit avoir tactiquement."

Batlles a également rappelé l'importance de Tardieu lors de son passage à Troyes, où il a joué un rôle crucial dans la conquête du titre en Ligue 2 en 2020-2021. Le joueur avait marqué six buts et distribué plusieurs passes décisives cette saison-là, démontrant sa polyvalence et son impact sur le terrain.

Florian Tardieu représente un atout précieux pour l'ASSE et les supporters attendent avec impatience de le voir en action dès ce week-end. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu et son expérience en Ligue 2 pourraient faire de lui un élément clé de l'effectif de l'ASSE pour la saison à venir.