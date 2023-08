Une mauvaise nouvelle est tombée à Saint-Etienne, avant la réception de Valenciennes, samedi. Une lourde sanction plane sur l’ASSE.

ASSE : Saint-Etienne menacé d’un retrait de point

L’ASSE et ses supporters sont menacés par la Ligue de football professionnel (LFP). Le club ligérien est dans le collimateur de l’instance, à cause des incidents survenus au stade Paul-Lignon à Rodez, le samedi 12 août. Cette rencontre de la 2e journée avait démarré avec près d’une heure de retard en raison d'échauffourées dans le parcage visiteurs, réservé aux Stéphanois. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour ramener le calme. Après instruction du dossier, les sanctions de la commission de discipline sont tombées.

Laurent Batlles et l’AS Saint-Etienne sont frappés d’un retrait d’un point avec sursis. En plus de la fermeture des parties basses des tribunes Paret (Kop Nord) et Snella (Kop sud) pour deux matchs fermes, à partir du 5 septembre. Concrètement, ces tribunes du Kop Nord et du Kop sud n’accueilleront pas de supporters lors de la réception de Dunkerque (4 octobre) et de l’AC Ajaccio (7 octobre). Une décision regrettée naturellement par les Verts. « L’ASSE déplore ces évènements et tient à rappeler évidemment qu’elle condamne fermement tout acte de violence, dans une enceinte sportive comme ailleurs. Le club regrette cette décision sévère qui pénalise 16 000 supporters par rencontre. »

Ce n'est pas bon signe pour la montée en Ligue 1

L’ASSE bénéficie certes d’un sursis, mais cela n’est pas de bon augure pour le club, dont l’objectif, cette saison, est la montée en Ligue 1. Premièrement, parce que l’équipe de Laurent Batlles a pris un faux départ en Ligue 2. Elle a démarré le championnat par deux défaites, puis une victoire et un nul. Les Verts sont 15es avec seulement 4 points, soit 8 points de retard sur le leader, le SM Caen.

Deuxièmement, la menace du retrait de point peut mettre les joueurs et le staff technique sous pression. Or, le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers ont besoin d’être dans un environnement paisible et serein pour performer, refaire leur retard et ainsi rejoindre le peloton de tête au classement. Il faut noter que l’ASSE se réserve le droit de faire appel de la décision de la LFP. Entre-temps, le club a lancé un appel à ses supporters. « Le club en appelle solennellement à la responsabilité individuelle, afin que ces comportements préjudiciables ne se renouvellent plus. »