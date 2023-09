Malgré la fermeture du mercato estival en France, le PSG continue de faire des affaires dans le sens des ventes. Avant d’affronter l’OL, le club parisien a ainsi bouclé une belle opération juteuse.

Mercato PSG : Georginio Wijnaldum quitte le Paris SG et rejoint l’Arabie saoudite

Arrivé en grande pompe à l’été 2021 en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Prêté la saison dernière à l’AS Rome, le milieu de terrain de 32 ans n’a pas été retenu par José Mourinho, qui a préféré recruter cet été Renato Sanches et Leandro Paredes. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international néerlandais n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique, qui lui a clairement fait comprendre qu’il devait se trouver un nouveau point de chute cette saison.

Depuis ce samedi, c’est chose faite puisque Georginio Wijnaldum s’est engagé officiellement en faveur d’Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite. Dans un communiqué publié sur son site internet et ses réseaux sociaux, le club de la capitale française a annoncé le départ de Wijnaldum en Saudi Pro League. « L’international néerlandais Georginio Wijnaldum rejoint le club d’Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, dans le cadre d’un transfert définitif. Le club souhaite beaucoup de réussite à Georginio pour la suite de sa carrière », écrit le champion de France en titre, qui s’offre un joli chèque avec cette opération.

Le Paris SG encaisse un joli chèque pour le départ de Georginio Wijnaldum

Arrivé gratuitement il y a deux ans, Georginio Wijnaldum laisse un joli chèque au Paris Saint-Germain en rejoignant l’Arabie saoudite. En effet, après avoir refusé de libérer l’ancien protégé de Jürgen Klopp de sa dernière année de contrat, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont trouvé un accord avec les dirigeants d’Al-Ettifaq pour un transfert pour un montant d’environ 10 millions d’euros. Une belle affaire réalisée par les services de la direction sportive des Rouge et Bleu. Après deux saisons compliquées en Europe, Georginio Wijnaldum va tenter de se relancer en vue des prochaines échéances de la sélection des Pays-Bas. Place désormais aux dossiers Marco Verratti et Julian Draxler.