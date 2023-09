Avant le choc de la quatrième journée de Ligue 1 contre l’OL, la pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery, a reçu une très bonne nouvelle pour sa jeune carrière.

Didier Deschamps ouvre la porte de l’équipe de France à Warren Zaïre-Emery

Titulaire en ce début de saison sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde au Paris Saint-Germain. Et même bien au-delà. Récemment appelé chez les Espoirs par Thierry, le milieu de terrain de 17 ans pourrait prochainement débarquer chez les Bleus, selon le sélectionneur Didier Deschamps.

« Sur ce début de saison, avec une forte concurrence, le temps de jeu qu’il a eu a été important. Son influence aussi. Il a le potentiel pour être au haut niveau. Il le prouve donc il est au niveau et pour arriver en Équipe de France, ce sera très probablement le cas », a déclaré le patron de l’équipe de France au micro de Téléfoot sur TF1. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille s’est également exprimé sur la situation de Kylian Mbappé au sein de l’effectif du Paris SG.

Didier Deschamps se réjouit de la normalisation de la situation de Mbappé

Toujours pour l’émission dominicale, Didier Deschamps a également livré son avis sur l’été agité de Kylian Mbappé. Refusant de prolonger son contrat, qui expire en juin 2024, l’attaquant de 24 ans a été écarté de l’équipe principale durant plusieurs semaines. Mais après des négociations constructives et positives entre Nasser Al-Khelaïfi et les représentants de l’international français, le joueur a été réintégré et a fait ses grands débuts avec le PSG lors de la deuxième journée de Ligue 1. Une bonne chose pour le sélectionneur des Bleus.

« Je ne suis pas quelqu’un qui va changer pour changer. On reste sur de bonnes choses. La situation de Kylian Mbappé cet été n’arrangeait personne. Ni lui, ni son club, ni moi, ni la sélection. Tant mieux que la situation se soit normalisée », a confié Deschamps.