Malgré la clôture du mercato en France, l’OM envisage-t-il de boucler une dernière vente ? La décision du président Pablo Longoria est connue.

Mercato OM : Pablo Longoria a pris sa décision

Sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille a été très actif pendant la fenêtre des transferts, en accueillant neuf nouvelles recrues. Des noms tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Joaquin Correa, Ismaïla Sarr ou encore Bamo Meïté sont venus renforcer l'effectif phocéen.

Dans le même temps, l’OM a procédé à plusieurs départs, dont ceux de Ruslan Malinovskyi, Isaak Touré et Mattéo Guendouzi, contribuant ainsi à rééquilibrer ses finances durement éprouvées durant ce mercato. Sur le papier, l’effectif marseillais a fière allure et a été renforcé dans tous les secteurs du jeu. Même si le début de saison de l'OM n'est pas à la hauteur des attentes, avec notamment une élimination prématurée en Ligue des Champions et des résultats mitigés en championnat.

Le nouvel entraîneur Marcelino se retrouve alors sous le feu des critiques et devra vite trouver des solutions pour redresser la situation de l'équipe. En attendant, le mercato estival, qui a officiellement fermé ses portes en France le 1er septembre dernier, se poursuit dans d’autres pays, comme en Grèce, au Qatar ou encore en Arabie saoudite qui a recruté plusieurs stars du football européen cet été. Et le royaume saoudien ne compte pas s’arrêter là.

La porte reste fermée pour un éventuel départ à Marseille

Récemment, l’Arabie saoudite a manifesté un vif intérêt pour Azzedine Ounahi. Al-Ahli et Al-Hilal, le club de Neymar, préparaient même une offre de 15 millions d’euros en vue de boucler sa signature dans les jours à venir. Sauf que la direction de l’OM n’a plus l’intention de céder son joueur cet été. La Minute OM assure en effet que les dirigeants phocéens sont satisfaits de leur effectif et ne comptent pas perdre un joueur de plus.

« Il y a quand même très peu de chance de voir un ou deux joueurs partir en Arabie Saoudite en cas d’offre », indique la source. Cela signifie que l’OM n’a prévu aucun départ supplémentaire à ce stade de la saison, d’autant plus qu’il sera très compliqué de recruter afin de combler d’éventuelles pertes de joueurs. Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, Azzedine Ounahi va poursuivre son aventure à Marseille cette saison. Les portes de l'OM restent donc fermées en ce qui concerne d'éventuels départs.