Alors que le Montpellier HSC vient d'enchaîner deux défaites consécutives en Ligue 1, un jeune joueur de l'effectif s'agace déjà de cette situation.

Pour Joris Chotard, le Montpellier HSC ne retient pas les leçons

Depuis le début de la saison, le Montpellier HSC a du mal à entrer dans ses matchs. Et pour cause, lors de trois des quatre premières rencontres de la saison, le MHSC a encaissé au moins un but dès les dix premières minutes de jeu. Une statistique qui fait mal aux hommes de Michel Der Zakarian, qui se retrouvent à courir après le score dès l'entame des rencontres, ce qui les empêche de jouer plus libérés et ce qui impacte le rendement statistique de l'équipe montpelliéraine.

Un constat partagé par Joris Chotard, qui s'est livré sur ce point après la rencontre. "On part chaque match à -1, on prend un but à chaque fois dans les premières minutes, forcément que cela devient compliqué d’avoir un but contre nous dès que ça commence, s'agace le milieu de terrain de 21 ans. [...] Ce n’est pas faute de se le dire à chaque entame, que l’on doit être concentrés, mais à chaque fois, on prend le même genre de but."

Pourtant, le Montpellier HSC montre de belles choses

Les débuts de matchs impactent lourdement le résultat final. Ainsi, le Montpellier HSC n'a remporté qu'une seule des quatre dernières rencontres, malgré de bonnes choses dans le jeu, comme on a pu le voir lors du match contre l'OL, l'explique Joris Chotard, qui ne veut pas seulement voir le négatif.

"En général, en deuxième mi-temps, on parvient à faire les choses mieux, c’est dommage de ne pas le faire dès le début. En prenant un but immédiatement, c’est difficile de se remettre dans le match, on prend un coup au moral. On doit montrer du caractère, se relever et revenir dans le match." Les Montpelliérains devraient donc profiter de la trêve internationale pour tenter de régler ce point qui pèse déjà sur le début de saison du MHSC.