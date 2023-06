Courtisé par le RC Lens, Joris Chotard ne devrait pas rejoindre le club nordiste cet été. Le jeune milieu du Montpellier HSC a pris une autre décision.

La piste était pourtant alléchante. Pour se renforcer, le RC Lens a eu la bonne idée de courtiser Joris Chotard d'après France Bleu Hérault. Le prometteur milieu du Montpellier HSC sort d'une saison très aboutie, avec 36 matchs disputés pour 6 passes décisives. Soit son meilleur bilan sous les couleurs du club pailladin, depuis son arrivée en 2019 chez les professionnels.

Formé à Montpellier, Joris Chotard aurait donc pu relever un nouveau challenge avec le Racing. Le deuxième de Ligue 1 avait de nombreux arguments pour le convaincre, comme sa qualification en Ligue des Champions ou plus généralement sa saison exceptionnelle. Pourtant, le milieu central de 21 ans serait bien parti pour rester dans l'Hérault selon L'Équipe.

Rester à Montpellier : la priorité de Joris Chotard

Malgré le possible intérêt d'autres clubs européens, Joris Chotard a tenu à clarifier son avenir dès que possible. Le quotidien L'Équipe affirme que son représentant a rencontré la direction pailladine ces dernières heures pour faire le point. À la sortie de cette réunion, le scénario semble clair : Joris Chotard veut jouer une cinquième saison consécutive en Ligue 1 avec le MHSC. Le but ? Prendre du galon au sein du club, avant d'espérer rejoindre une écurie plus huppée.

Si cette décision se confirme, ce serait un vrai coup dur pour le RC Lens qui verrait s'échapper un jeune talent de l'élite. De plus, de nombreux cadres semblent courtisés du côté du Racing (Loïs Openda, Franck Haise, Seko Fofana...). Seuls Deiver Machado et Salis Abdul Samed ont envoyé un message positif sur leur avenir dans le Nord. Le premier a déclaré qu'il donnait la priorité au RC Lens, tandis que le second a prolongé jusqu'en juin 2028.