L’OM pourrait réaliser un joli coup avec Pape Gueye, en fin de contrat en juin 2024. La direction du club phocéen a tout intérêt à accélérer la cadence dans les négociations avec le joueur au risque de voir sa situation lui échapper.

OM Mercato : Pape Gueye en position de force

L'avenir de Pape Gueye à l'Olympique de Marseille demeure incertain. L'international sénégalais ne pourra rejouer avec le club phocéen qu’après sa suspension en janvier 2024. Sauf que son contrat arrive à échéance dans un an, ce qui oblige la direction de l’OM à multiplier les contacts avec ses agents pour le prolonger.

Pablo Longoria a assuré être déjà à la tâche pour sécuriser le sénégalais de 24 ans. Mais après le départ mal négocié d’Alexis Sanchez, le président de l’OM va devoir donner un plus de preuves de sa volonté de retenir le joueur. Le fait d’affirmer que Pape Gueye est « dans un bon état d’esprit » dans les négociations ne sera pas suffisant pour rassurer les supporters marseillais de sa future prolongation.

Il ne faut pas oublier que le milieu défensif est en position de force dans les négociations entamées avec l’Olympique de Marseille. Il ne faut pas non plus passer sous silence le fait qu’il avait déjà donné un accord à Watford avant de finalement se retrouver à l’OM. Avec la possibilité qu’il a de parler avec les clubs de son choix dès janvier prochain, la direction de l’OM gagnerait à boucler le dossier assez rapidement possible au risque de devoir affronter une concurrence plus farouche.

À l’heure actuelle, il est difficile pour l’OM de savoir si Pape Gueye signera un nouveau contrat, mais certain que sa prolongation serait un joli coup de la direction du club phocéen.