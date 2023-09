La saga de la vente OM se poursuit. L’Olympique de Marseille alimente de nombreuses spéculations pour son mercato mouvementé. Pablo Longoria a recardé les rumeurs distillées çà et là par certains journalistes sur le club phocéen.

Vente OM : Pablo Longoria dévoile la réalité financière de l'OM

L'Olympique de Marseille a frappé fort lors de la fenêtre des transferts de l’été 2023, malgré son élimination de la course à une place en Ligue des champions. Les noms tels qu'Aubameyang, Lodi, Sarr, Ndiaye, Kondogbia et Correa figurent sur la liste des nouvelles recrues, et même si certains d'entre eux sont arrivés sans indemnité de transfert, leur venue a été significative.

Cette vague de recrutement a suscité des interrogations puisque les rumeurs de la vente OM est le sujet le plus suivi du club phocéen. Alors que les finances du club ne sont pas bonnes, trouver de l’argent pour assurer tous ses transferts a fait dire que de nouveaux investisseurs avaient rejoint Frank McCourt à la tête du club phocéen.

Cette thèse était d’autant plus crédible que l’actionnaire Frank McCourt s’était montré opposé à une injection continuelle de fonds dans une équipe qui n’apporte pas les résultats escomptés. La Vente OM était donc une réalité pour beaucoup, surtout que diverses sources plus ou moins crédibles annoncent un prochain changement à la tête de l’OM.

Et pour acheter l’OM, ce sont les Saoudiens qui sont le plus souvent cités ces derniers mois. Désireux de concurrencer les Qataris du PSG, de riches hommes saoudiens seraient en tractation avec la haute direction de l’Olympique de Marseille pour la vente du club. Cela a renforcé la thèse selon laquelle, en coulisses, des investisseurs, qu'ils soient Saoudiens ou milliardaires d’une autre nationalité, ont donné leur accord préalable aux acquisitions de Pablo Longoria lors du mercato estival.

Pablo Longoria parle des ventes et achats du club phocéen

En conférence de presse ce lundi, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a démenti les rumeurs selon lesquelles le club mènerait une politique financière inconsidérée et dépenserait sans compter.

« Après le mercato que l'on a fait, la situation financière du club est stable, je suis tranquille. Il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Il y a une perte économique avec la non-qualification en Ligue des champions, elle est estimée entre 10 et 12 millions d'euros. Mais les conditions des contrats avec les primes dans cette compétition ne plombent pas non plus la masse salariale », a indiqué le dirigeant phocéen.

L’espagnol a même poursuivi en ajoutant : « Sur ce mercato, on voulait prendre des risques, mais on l'a compensé avec les départs. On est sur une bonne voie. Pendant les deux dernières saisons, on a vendu pour plus de 100 millions d'euros. Cela permet la stabilité économique du club. On a beaucoup augmenté les recettes du club, c'était nécessaire ».

Ainsi, il semble que l'OM ne dépende pas d'un investisseur secret pour financer ses transferts, brisant ainsi le mythe qui entoure la vente supposée du club aux Saoudiens.

La question reste posée est de savoir si Pablo Longoria aurait été capable de confirmer les rumeurs si elles étaient avérées ?