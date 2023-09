Au cœur de la tempête depuis la dernière défaite de l'OL contre le PSG (1-4), Laurent Blanc pourrait bientôt être remercié par sa direction.

Mercato OL : Laurent Blanc est sur la sellette

En difficulté avec l'OL depuis plusieurs semaines déjà, Laurent Blanc est sur la sellette à Lyon. En effet, ses derniers résultats et la 18e et dernière place de l'Olympique Lyonnais au classement de Ligue 1 ne plaident pas en sa faveur, et pourraient pousser les décideurs du club à le remercier dans les prochaines heures, alors que les Gones sont dans une situation sportive assez catastrophique.

Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l'Olympique Lyonnais, semblait aller dans ce sens, et les heures de Laurent Blanc à l'OL sont comptées. John Textor, propriétaire du club, pourrait rapidement prendre la décision de renvoyer l'actuel coach lyonnais, pour tenter de créer un électrochoc au sein du groupe et relancer la machine. Plusieurs pistes seraient déjà explorées par les dirigeants de l'OL, qui veulent un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1, pour aider l'OL à rebondir en ces temps difficiles.

Thiago Motta et Will Still pistés par l'OL

Si l'on en croit L'Équipe, deux entraîneurs sont en tête de la short-list de l'OL pour remplacer Laurent Blanc. Le premier ne serait autre que Thiago Motta, qui connaît bien la Ligue 1 pour y avoir joué avec le PSG il y a quelques années. En effet, l'actuel entraîneur de Bologne collerait bien au projet lyonnais, puisqu'il s'agit d'un jeune coach, mais dont le nom semble assez prestigieux, notamment grâce à son passé en tant que milieu de terrain.

L'autre piste mène à une révélation de Ligue 1 de la saison passée. En effet, Will Still, actuel entraîneur du Stade de Reims, serait également sur les tablettes de l'OL. Lors de l'exercice précédent, le coach belge a su relever le club champenois, et tirer le meilleur de chacun de ses joueurs, permettant au projet rémois de repartir sur des bases intéressantes. Cependant, avec les investissements réalisés par reims cet été, pas sûr que les décideurs acceptent de lâcher leur technicien, qui est sous contrat jusqu'en 2025.