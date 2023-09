En quête d’un nouveau milieu de terrain, le Galatasaray ambitionne de frapper un joli coup à l’OM. Le club turc fonce sur Azzedine Ounahi.

Mercato OM : Azzedine Ounahi toujours très convoité

Le 1er septembre, le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France. Cela signifie que les clubs français ne peuvent plus recruter de nouveaux joueurs cet été, néanmoins, ils ont encore la possibilité de dégraisser leur effectif, car le marché estival se poursuit dans d’autres pays européens et du Moyen-Orient. C’est notamment le cas de la Turquie qui bénéficie encore de quelques jours pour finaliser des transactions.

C’est dans cette perspective que Galatasaray ambitionne de recruter un joueur de l’Olympique de Marseille. Courtisé par plusieurs clubs d’Arabie saoudite, Azzedine Ounahi est également annoncé dans le viseur du club turc. Revenu d’une grave blessure à l’orteil, le milieu de terrain suscitait logiquement beaucoup d’attentes à l’OM. Mais depuis que Marcelino a repris les rênes de l’équipe marseillaise, le joueur de 23 ans évolue sur le côté gauche et peine à s’adapter pleinement à son nouveau repositionnement. Au point où Azzedine Ounahi a passé les trois derniers matchs de l’OM, scotché sur le banc des remplaçants, sans jamais entrer en jeu.

Azzedine Ounahi ne songe pas à un départ de l'Olympique de Marseille

Cette relégation suscite des inquiétudes, d’autant plus que plusieurs prétendants sont à ses trousses. Galatasaray aimerait donc profiter de cette situation pour l’attirer dans ses filets. Sauf que le joueur ainsi que son entourage ne sont pas du tout ouverts à l’idée d’un transfert en Turquie. Selon Foot Mercato, il n'y a aucune possibilité de voir Azzedine Ounahi signer à Galatasaray. L'entourage du joueur ne lui cherche pas de porte de sortie et estime qu'il a toutes les qualités pour s'imposer à l'OM, malgré les récents changements tactiques opérés par Marcelino.

Azzedine Ounahi semble lui-même déterminé à rester à Marseille et à relever ce nouveau défi qui se présente à lui. L’ancien joueur d’Angers espère convaincre son nouvel entraîneur de lui donner sa chance et de démontrer tout son potentiel sous le maillot phocéen cette saison. Même si sa situation peut évoluer rapidement, pour l'instant, le joueur reste à l'OM avec la ferme conviction de saisir sa chance et de s'imposer à Marseille.