Ce mardi, un ancien joueur et directeur sportif du PSG, a répondu à Neymar, qui estime avoir vécu « l’enfer à Paris » avec Lionel Messi.

Mercato PSG : Neymar se déchaîne sur le Paris SG

Transféré en Arabie saoudite, à Al-Hilal, il y a quelques semaines, contre un chèque d’environ 100 millions d’euros, Neymar s'est confié à la presse brésilienne ces derniers jours. Revenant sur les derniers mois passés dans la capitale française, la star de 31 ans a ouvertement indiqué que Lionel Messi et lui ont vécu l’enfer au PSG.

« J'ai été très heureux de l'année qu'il (Messi) a passée, mais en même temps très triste, parce qu'il a connu les deux côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi », a confié Neymar au micro de l’émission "Esporte Espetacular" sur O Globo. Ces propos de l’attaquant brésilien ne passent pas. Notamment auprès d’Alain Roche, ancien joueur et dirigeant du PSG.

Alain Roche : « Neymar a eu tous les droits au PSG »

Interrogé dans les colonnes de L'Équipe ce mardi, Alain Roche a commenté la dernière sortie médiatique de Neymar sur l’enfer qu’il vécu au Paris Saint-Germain avec Lionel Messi. Pour l’ancien défenseur central des Rouge et Bleu (1992 et 1998), le compatriote de Marquinhos ne dit pas la vérité en parlant d’enfer après avoir tout obtenu du Paris SG durant six saisons.

« Messi ne voulait pas venir, il voulait rester à Barcelone. Il est donc venu à reculons. On peut comprendre qu’il avoue ne pas avoir été heureux au PSG. Pour Neymar, je ne comprends pas en revanche. Il a eu tous les droits au PSG, il a pu aller au carnaval. Il en a bien profité. L’enfer, à la rigueur, ils l’ont vécu les quatre derniers mois, mais pas avant. Avec leur niveau de salaires, on peut dire qu’ils ont été bien traités tous les deux », a expliqué Alain Roche.