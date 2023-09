Longtemps proche de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud a quitté définitiveement l’OM. Cela augure-t-il un futur départ de l’Américain dans le cadre de la vente OM ?

Vente OM : Eyraud s’en va, un signe du départ imminent de Frank McCourt ?

Une page s’est définitivement tournée à l’Olympique de Marseille. Jacques-Henri Eyraud n’est plus lié au club phocéen. C’est via les réseaux sociaux qu’il a officialisé son départ de manière définitive de la direction de l’OM. Car s’il avait été demis de son poste de président du club phocéen en février 2021, puis remplacé par Pablo Longoria dans la foulée, Jacques-Henri Eyraud jouait toujours un rôle assez flou au sein de McCourt Global, maison mère de l’OM comporte OM LLC A et B.

Cela peut paraître assez un peu complexe, mais JHE était toujours en étroite collaboration avec Frank McCourt. Preuve que le milliardaire américain faisait toujours confiance au dirigeant français qui exécutait quelques tâches en faveur du club phocéen. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud siégeait au conseil de surveillance de l’OM avant de quitter ce poste au dernier trimestre 2022. Il est donc difficile de nier que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt étaient très proches. Mais cette collaboration de longue date vient de prendre fin.

Dans un message publié sur son compte Linkedin, le dirigeant français a exprimé sa gratitude envers l’homme d’affaires américain en qualifiant Frank McCourt de « missionnaire comme on en rencontre peu dans le monde des affaires et certainement dans celui du football ». Il a également exprimé ses remerciements aux supporters marseillais, malgré le fait qu'il ait été la cible de critiques acerbes tout au long de son mandat à la tête de l’OM. Toutefois, son départ suscite des interrogations chez les fans phocéens, notamment en ce qui concerne la vente OM. Certains se demandent si le départ définitif de Jacques-Henri Eyraud ne suggère pas un départ imminent de Frank McCourt au profit de l'arrivée de l’Arabie saoudite. Cette hypothèse prend de l'ampleur à Marseille.

La future vente de l’OM aux Saoudiens gagne en popularité

Les principaux instigateurs de la vente OM, dont Thibaud Vézirian, en sont convaincus, assurant que Frank McCourt est sur le point de céder son club face aux propositions des investisseurs saoudiens. Cette idée gagne en popularité, en partie à cause des commentaires énigmatiques de l'actuel propriétaire de l'OM pour démentir une vente de son bien en février 2021. De nombreux internautes font ressortir ces propos mystérieux de Frank McCourt, affirmant : « Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. »

Les deux hommes vont-ils mener ce projet jusqu’au bout ? Autrement dit, l’homme de 70 ans sera-t-il prêt à suivre Jacques-Henri Eyraud en quittant définitivement l’Olympique de Marseille en faveur d’investisseurs plus fortunés ? Cette hypothèse n’est pas à exclure, mais rien n’est confirmé dans ce dossier. Pour le moment, Frank McCourt reste toujours aux commandes de l’OM. Même si le départ définitif de Jacques-Henri Eyraud marque la fin d'une ère à Marseille et constitue un élément de plus dans une série d'événements qui alimentent les spéculations autour de la vente OM.