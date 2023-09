Laurent Blanc est menacé de limogeage à l’OL. Un entraineur, ciblé pour le remplacer, aurait infligé un camouflé au nouveau propriétaire puisqu’il ne serait pas intéressé par le poste à Lyon.

Mercato OL : Lyon cherche le successeur de Laurent Blanc

L’OL est l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, avec seulement un point pris en quatre journées de championnat. Avant la trêve internationale, l’équipe de Laurent Blanc a été humiliée par le PSG à domicile (1-4), au Groupama Stadium. L’actuel bilan de l’Olympique Lyonnais est précisément de 3 défaites, 1 match nul et donc 0 victoire. Les Gones ont concédé 10 buts et n'en ont marqué que 3 en 4 matchs disputés. Ils ont donc une différence de but largement négative de (-7).

Un début de saison cauchemardesque comme l’a indiqué Laurent Blanc à l’issue du match perdu contre les Parisiens. « Le début, voire tout le match, a été un cauchemar ». Face aux résultats alarmants du technicien français, John Textor lui chercherait un successeur. Et le concerné le sait bien. « Quand un entraineur n’a pas de résultat, il est en danger », avait-il laissé entendre.

Mercato : Thiago Motta ne rejoindra pas Lyon cette saison

Le nom de Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate (Argentine), était en pole position pour remplacer Laurent Blanc, mais il n’est pas intéressé. Celui de Bruno Lage de Botafogo (club appartenant à Eagle Football) est également cité. Ce mardi, L’Équipe a révélé les pistes Will Still de Reims et Thiago Motta du FC Bologne. Mais la dernière s’est refermée aussitôt.

Selon le journaliste Bruno Salomon de France Bleu Paris, l’ancien milieu de terrain du Paris-Saint-Germain (2012-2018) ne souhaite pas revenir en France, alors qu’il a rejoint Bologne il y a juste un an.

Pour rappel, Thiago Motta (41 ans) a démarré sa carrière d’entraineur à la tête des U19 du PSG (2018-2019). Il est retourné en Italie ensuite où il a dirigé le Genoa (2019) et le Spezia Calcio (2021-2022), avant de débarquer à Bologne en septembre 2022.