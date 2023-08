Libre de tout contrat depuis son départ libre du Real Madrid, Eden Hazard a été proposé à plusieurs clubs, dont l'OGC Nice, l'OM et le LOSC.

Mercato : L'entourage d'Eden Hazard pousse pour lui trouver un club

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à Chelsea, Eden Hazard a vu sa carrière s'effondrer brutalement au Real Madrid. Confronté à de nombreuses blessures, l'ailier belge n'est jamais parvenu à montrer l'étendue de son talent, et son calvaire a fini par prendre fin le 30 juin dernier en étant libéré de son contrat. Dans la tête du Belge, tout est très clair, ce dernier veut arrêter sa carrière, alors qu'il est seulement âgé de 32 ans.

En revanche, son entourage n'est pas tout à fait du même avis. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs de ses agents ont proposé les services de leur protégé à l'OGC Nice, ainsi qu'à l'OM et au LOSC. Malheureusement, ces trois clubs n'ont pas donné suite, sans doute persuadés qu'Eden Hazard ne retrouvera jamais son plus haut niveau. Mais pas question de lâcher l'affaire. L'entourage de l'ailier belge reste déterminé à lui trouver une nouvelle équipe, et une nouvelle prise de contact a eu lieu ces dernières heures.

La Turquie, dernière solution pour Eden Hazard

L'un des représentants d'Eden Hazard aurait abattu une dernière carte en ce qui concerne l'avenir de l'ailier belge. Foot Mercato explique que des contacts seraient actuellement en cours avec plusieurs clubs turcs. Du côté de l'entourage de l'ancien joueur de Chelsea, la Turquie serait vue comme un dernier challenge dans la carrière du joueur de 32 ans. Toutefois, le média affirme que pour le moment, Eden Hazard reste campé sur ses positions, et n'a pas l'intention de rechausser les crampons dans un futur proche. Reste à savoir si son entourage parviendra à le faire changer d'avis rapidement.