Alors que Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont venus renforcer les rangs du PSG cet été, Antoine Griezmann aurait lui aussi pu débarquer.

Mercato PSG : Le Paris SG a tenté de signer Antoine Griezmann

Avec une clause de départ fixée à moins de 25 millions d’euros depuis l'été dernier, et son retour définitif à l'Atlético Madrid après un prêt durant la saison 2021-2022, Antoine Griezmann aurait pu changer d’air lors du dernier mercato estival. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le championnat saoudien a fait la cour au protégé de Diego Simeone, espérant l'attirer dans ses filets avec une offre contractuelle de plus de 50 millions d’euros nets par saison. Mais cette proposition folle n’a pas fait craquer "Grizou", qui aurait pu aussi rejoindre la bande à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Le média sportif assure, en effet, que les dirigeants parisiens se sont renseignés sur le milieu offensif de l'Atlético Madrid cet été. Cependant, le gros salaire du champion du monde 2018 aurait refroidi le club de la capitale. Finalement, le PSG ne serait pas allé plus loin avec le natif de Mâcon. Le principal concerné confirme lui-même les opportunités de départ et justifie la raison pour laquelle il est resté à Madrid.

Antoine Griezmann veut battre le record de but à l’Atlético Madrid

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann ne compte pas quitter les rangs de l’Atlético Madrid de sitôt. En tout cas, pas avant d’avoir battu le record de buts des Colchoneros. Présent en conférence de presse ce mercredi, le vice-capitaine de l’équipe a publiquement avoué avoir demandé à sa sœur et agente, qu’un départ n’était pas dans ses plans cet été.

« Il y a eu des appels et des touches, mais j’étais focalisé sur mon club. Je suis à 15 buts du record de buts dans l’histoire du club. J’ai dit à ma sœur : « Je ne bouge pas, je reste ici et je vais essayer de casser le record. » Je suis bien à l’Atlético, je profite de mon niveau, de mes coéquipiers, du coach et des supporters. Ça a pris du temps pour que je sois réintégré, ce n’est pas le moment de partir », détaille Antoine Griezmann.