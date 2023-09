Avant de faire les beaux du RC Lens, Brice Samba avait effectué un passage frustrant à l’OM. Le gardien de but est revenu sur cette expérience.

Mercato OM : Brice Samba a vécu un calvaire à Marseille

L’aventure de Brice Samba à l'Olympique de Marseille a été compliquée. Arrivé au sein du club phocéen en janvier 2013 en provenance du Havre, le gardien de but français d'origine congolaise nourrissait de grandes ambitions, mais son passage à l'OM ne s'est pas déroulé comme il l’espérait.

À son arrivée à Marseille, Brice Samba était confronté à une concurrence féroce avec Steve Mandanda, qui était à l'époque un capitaine international et un gardien de but très performant. "El Fenomeno" était encore au sommet de sa carrière, enchaînant des performances de haut niveau, ce qui rendait la tâche assez difficile à Brice Samba. Ce dernier n’a alors jamais eu l’occasion de prouver sa vraie valeur à l’OM.

« À l'OM, je suis quand même arrivé derrière quelqu'un comme Steve Mandanda. Un capitaine international, qui vivait certainement le pic de sa carrière (...) Il avait un statut, tout pour lui, il enchaînait les grosses performances, et inconsciemment, j'ai vu que ça allait être quasiment impossible pour moi, je me suis peut-être un peu moins consacré au foot. C'est là que les choses ont basculé », a-t-il expliqué dans une interview accordée à So Foot.

Brice Samba avait baissé les bras à l’Olympique de Marseille

Ce manque de temps de jeu a même eu un impact sur l'attitude de Brice Samba, qui a reconnu avoir moins investi dans son hygiène de vie à l'Olympique Marseille. Cependant, le portier de 29 ans a tenu à souligner le rôle important de Stéphane Cassard dans sa carrière. L’entraîneur des gardiens de l'OM de juillet 2014 à juin 2019 l'a conseillé et a contribué à sa reprise en main.

« Heureusement, Stéphane Cassard m'a beaucoup parlé et m'a notamment dit : Tu verras, tout ce que tu es en train de faire là, ça te servira plus tard… Il avait raison », a-t-il avoué, regrettant au passage que les clubs ne fournissent pas toujours un accompagnement suffisant aux jeunes joueurs.

Toutefois, après son départ de l'OM en juillet 2017, Brice Samba a su rebondir. Aujourd'hui, l’international tricolore est devenu le gardien titulaire du RC Lens et enchaîne les bonnes performances en Ligue 1. Sa persévérance et son travail acharné l'ont conduit à devenir l'un des meilleurs gardiens de but du championnat français, malgré les difficultés rencontrées à ses débuts à l'OM. Son histoire est un exemple de résilience et de détermination dans le monde du football.