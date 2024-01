Pertrbé par une blessure aux ligaments, Wuilker Farinez n'a pas pu s'imposer au RC Lens et pourrait quitter le club dès ce mois de janvier.

Mercato RC Lens : Vers une résiliation de contrat pour Wuilker Farinez

Les choses commencent par bouger du côté du Racing Club de Lens sur ce mercato d'hiver. Les Sang et Or ont besoin de renforts pour la suite de la saison, alors qu'ils sont engagés sur trois tableaux de compétitions cette saison. Déjà privé de plusieurs joueurs en raison de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Asie des Nations, Franck Haise est sur le point d'être privé d'un gardien de but. Il s'agit de Wuilker Farinez, qui ne semble plus vraiment être dans les plans du club lensois. Sous contrat avec le RC Lens jusqu'au 30 juin 2024, le jeune gardien de but est libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Mais à Lens, on pencherait plus pour une résiliation de contrat à l'amiable selon les informations de Foot Mercato et L'Equipe.

Wuilker Farinez en éche à Lens

Arrivé au club artésien en 2021, Wuilker Farinez n'a jamais réussi à s'imposer comme une option de premier choix. Il est même barré par la concurrence de Brice Samba, le gardien numéro 1 du Racing Club de Lens. Le joueur de 25 ans n'a pas été non plus épargné par les blessures, puisqu'il sort d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Mais depuis juin 2022, il n'a disputé que vingt matchs toutes compétitions confondues sous les ordres de Franck Haise. Pas suffisant pour convaincre la direction du club à le conserver, alors qu'il est en fin de contrat.

Le départ de Wuilker Farinez s'annonce dans un contexte où le RC Lens s'apprête à faire face à un mois de janvier chargé. Les Lensois vont accueillir l'AS Monaco le dimanche 7 janvier prochain lors de la 32e de finale de la Coupe de France. Ils enchaînent ensuite avec un gros choc contre le Paris Saint-Germain le 14 janvier pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.