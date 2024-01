C’est la fin entre Wuilker Farinez et le RC Lens. Comme pressenti, le contrat du gardien de but a été résilié. Il quitte donc le club du Nord librement.

Mercato : Le RC Lens libère Wuilker Farinez et justifie sa décision

Wuilker Farinez quitte le RC Lens, libre de tout engagement. Le club a et lui ont trouvé un terrain d’entente pour mettre fin aux six derniers mois de contrat qui les liaient encore. Arrivé dans le Nord en juillet 2020, en provenance de Millonarios (en Colombie), le gardien de but part donc après trois saisons et demie au RCL. Le club artésien précise que la séparation mutuelle s’est faite sans souci. « Le portier international vénézuélien (40 sélections) a été libéré, après des échanges teintés de respect », a souligné le RC Lens, avant de justifier son choix.

Selon la direction des Sang et Or, « cette décision, prise conjointement, répond à un double objectif : faciliter d’une part la recherche d’un nouveau défi sportif à la hauteur de la détermination de Wuilker Farinez, et d’autre part, pour le club, de s’inscrire dans la réglementation en matière d’inscription de joueurs extra-communautaires ».

Le gardien autorisé à s'entrainer à Lens jusqu'à la fin de la saison

Cependant, le Vénézuélien pourrait rester dans le Nord et s’entrainer avec le groupe professionnel à la Gaillette, jusqu'à la fin de saison, s’il le souhaite. Le portier de 25 ans avait été titulaire 11 fois lors de la deuxième moitié de la saison 2021-2022, et était bien parti pour être le portier N°1 des Sang et Or, devant Jean-Louis Leca, mais il s’est blessé en juin.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en juin 2022, il a été opéré et n’a pas joué le moindre match toute la saison dernière. Entre temps, le Racing Club de Lens a recruté Brice Samba (29 ans) en juillet 2022, pour le remplacer. Wuilker Farinez a totalisé 20 matchs avec Lens, pour 25 buts concédés et 5 clean sheet réussis.