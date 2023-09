L’ASSE a prêté deux jeunes attaquants, en toute fin du mercato, alors qu'ils postulaient dans l'équipe de Laurent Batlles. Laurent Huard justifie cette décision.

Mercato ASSE : Yanis Lhéry et Mathys Saban prêtés pour franchir un dernier palier

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, l’ASSE a officialisé le prêt de Yanis Lhéry (avant-centre, 20 ans) et de Mathys Saban (ailier gauche, 21 ans) au Luxembourg. Le premier a rejoint le FC Progrès Niederkorn, club promu dans l’élite cette saison. Quant au deuxième, il évoluera avec l'Union Titus Pétange, dans le même championnat luxembourgeois.

Les deux pépites espéraient pourtant s’installer durablement dans l’équipe professionnelle de Saint-Etienne, surtout qu’ils y ont déjà joué. Yanis Lhéry a fait 7 apparitions chez les pros, dont 6 en Ligue 1 avant la relégation des Verts. Quant Mathys Saban, il a disputé 4 matchs dans l’élite et 3 en Ligue 2. Il a aussi pris part à un match de coupe de France la saison dernière. Une semaine après le départ de ces joueurs prometteurs, Laurent Huard, directeur du centre de formation de l'ASSE, donne les raisons de ce choix.

Selon ses explications, Yanis Lhéry et Mathys Saban avaient besoin de progresser dans une équipe où ils joueront régulièrement et dans un championnat qui leur convient. « La formation c’est ça ! Il faut franchir des marches, il faut trouver la bonne marche à franchir, qu’elle ne soit pas trop haute, mais qu’elle ne soit pas non plus trop facile. Le but, c’est de faire jouer ces jeunes joueurs dans une équipe première, qu’ils s’imposent dans un groupe professionnel, avec un championnat qui est aussi en développement », a -t-il indiqué.

« C’est une étape supplémentaire à franchir, pour aller chercher une marche plus haut derrière. Sans doute que la marche de la réserve n’était plus assez haute pour eux. Maintenant, ils ont les cartes en main. »

Yanis Lhéry et Mathys Saban seront suivis et supervisés

Selon le responsable de la formation à l’ASSE, Yanis Lhéry et Mathys Saban seront suivis de près et supervisés cette saison afin d'évaluer leur progression. « On continue d’avancer sur l’accompagnement de ces jeunes joueurs. Ils font partie des joueurs qu’on va accompagner cette année. C’est un échange régulier […]. Il va y avoir un suivi, ils seront vus en match, on ira les voir aussi parce qu’on a créé une relation humaine avec ces joueurs du club. C’est nécessaire et ce sera fait », a assuré Laurent Huard.