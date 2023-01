PSG : Un proche du Président lâche un indice pour le futur stade

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2023 à 14:40

En conflit avec la mairie de Paris, le PSG songe à déménager du Parc des Princes pour un autre stade. Un proche du Président s’est exprimé sur le sujet.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade à l’image des autres grands clubs européens, le Paris Saint-Germain fait face à l’intransigeance de la mairie de Paris pour le Parc des Princes. Et après la dernière sortie musclée d’Anne Hidalgo, la première magistrat de la capitale française, confirmant son refus définitif de céder l’enceinte sportive au champion de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens songeraient désormais à la possibilité de s’offrir un nouveau stade.

Selon plusieurs sources locales, le Stade de France ferait ainsi l’objet d’un grand intérêt de la part des décideurs du PSG. Mais d’autres solutions comme Poissy, où les Rouge et Bleu vont bientôt inaugurer leur nouveau centre d’entraînement, sont aussi à l'étude. Pourtant, cette hypothèse ne semble pas plaire à tout le monde du côté des supporters du PSG.

PSG : Karl Olive enterre la piste Poissy en cas de départ du Parc des Princes

Proche du Président de la république, Emmanuel Macron, Karl Olive est un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Mais si l’ancien maire de Poissy se réjouit que le club de la capitale va bientôt s’installer dans sa ville dans les prochains mois avec son centre d’entraînement tout neuf, il ne voit pas le club s’y installer pour jouer ses matchs.

« Mais si on peut rendre service, c’est ce que je disais en 2014 quand j’ai été élu, et finalement le centre d’entraînement est venu ici. Mais il y a raison et passion. Peut-être que le Paris Saint-Germain va réussir à acquérir le Stade de France. Ce n’est pas le Parc des Princes, mais il est aussi dans un déficit abyssal et l’Etat est aussi dans un principe de réalité », a déclaré l’homme politique dans l’After Foot, mercredi soir. Poursuivant, Karl Olive a profité de sa présence sur les antennes de RMC Sport pour lancer un appel à la maire de Paris, Anne Hidalgo.

« Le Parc des Princes, c’est l’âme du club. Toutes les émotions depuis qu’on est mômes, on les a eu au Parc des Princes. Et du jour au lendemain, il y a un stop complet dans une extension possible demandée par le Paris Saint-Germain, qui veut aller plus loin pour acquérir (…) J’ai envie de dire à Madame Hidalgo, n’ayez pas une mémoire sélective. Voyez ce que l’écosystème du Paris Saint-Germain apporte à la ville de Paris. C’est des milliers d’emplois, le PSG. C’est un cercle vertueux de l’économie locale », a déclaré le proche d'EmmanuelMacron.