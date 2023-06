Le Président Emmanuel Macron jouera-t-il un rôle clé dans la vente OM ? Sa rencontre avec Mohammed Ben Salmane relance les spéculations.

Vente OM : Emmanuel Macron peut manœuvrer auprès Mohammed Ben Salmane

La vente d’un club de football est un dossier complexe, aux multiples ramifications et qui touche parfois le plus haut sommet de l’état. Ce fût notamment le cas de la cession du PSG au Qatar, où le président de l’époque, Nicolas Sarkozy, et Michel Platini, ancien patron de l’UEFA, ont joué un rôle déterminant pour mener à bien cette opération. Du coup, la question qui intrigue bon nombre de supporters marseillais et observateurs du football français est de savoir si l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, jouera lui aussi un rôle d'intermédiaire auprès du princier héritier Mohammed Ben Salmane (abrégé MBS) pour la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.

Ce vendredi, le chef de l’État français accueille le prince saoudien à l’Élysée. Étant un fervent supporter marseillais, Emmanuel Macron profitera-t-il de cette rencontre pour évoquer le sujet de la vente de l’OM à son visiteur ? Selon les informations de Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste de la région, cette hypothèse n’est pas à exclure. « Il peut bien demander. Mais entre Mohammed ben Salmane et Macron, ce n'est pas le grand amour. Emmanuel Macron sait que dans ce domaine-là, il a un pouvoir limité », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par la chaîne i24.

Il faut reconnaitre que les relations entre Emmanuel Macron et MBS ne sont pas particulièrement chaleureuses, ce qui pourrait limiter l'influence du chef de l’État dans ce domaine spécifique. L'exemple cité de Nicolas Sarkozy ayant convaincu le Qatar de racheter le Paris Saint-Germain est pertinent pour souligner la possibilité d'une implication politique dans des opérations sportives de grande envergure. Toutefois, il est important de noter que chaque situation est unique et que les dynamiques politiques peuvent différer d'un pays à l'autre.

Vente OM : Emmanuel Macron aura une capacité d'influence limitée

Dans le cas présent, le contexte politique entre la France et l'Arabie saoudite peut jouer un rôle significatif dans la relation entre Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salmane. Les deux pays ont eu des désaccords sur des questions telles que les droits de l'homme, le conflit au Yémen et les tensions au Moyen-Orient. Ces divergences pourraient rendre la coopération dans des dossiers tels que la vente de l'OM très difficile.

Il est également important de prendre en compte que la vente d'un club de football est une décision commerciale complexe, qui dépend des intérêts financiers des parties impliquées. MBS, en tant que figure politique et membre de la famille royale saoudienne, peut avoir ses propres motivations et critères pour investir dans un club de football, indépendamment des efforts de Macron.

En fin de compte, bien que Emmanuel Macron puisse demander à MBS d'envisager l'acquisition de l'Olympique de Marseille, il est peu probable que le président français ait une capacité d'influence significative sur la décision finale du prince héritier saoudien. Les considérations politiques, les intérêts financiers et les relations bilatérales complexes entre la France et l'Arabie saoudite sont autant de facteurs qui pèsent dans cette situation.

C’est pourquoi Georges Malbrunot estime qu’il est peu probable de voir les Saoudiens s'engager « dans l’immédiat » à Marseille. « Il y a eu beaucoup de rumeurs infondées », a-t-il ajouté. Bien évidemment, Mohammed ben Salmane n’est pas en France pour signer le contrat de cession de l’OM avec Frank McCourt, mais pour une visite officielle. La guerre en Ukraine, les tensions en Iran en passant par la crise libanaise et la Syrie seront tant de sujets abordés lors de ce tête-à-tête.

L'Arabie saoudite présentera sa candidature à l'exposition universelle de 2030

Il convient de rappeler que l'Arabie saoudite dispose de ressources financières considérables grâce à ses réserves pétrolières et gazières. Ces ressources financières quasi illimitées lui permettent d'entreprendre des investissements importants dans divers secteurs, y compris le sport. Les Saoudiens ont bien compris la stratégie du Qatar dans le domaine du football, qui a été couronné de succès avec l'organisation de la Coupe du monde 2022. Par conséquent, ils cherchent à suivre le même chemin et à obtenir des résultats similaires.

D’ailleurs, le royaume saoudien a été désigné en octobre dernier pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029. MBS doit aussi présenter lundi la candidature de son pays à l'exposition universelle de 2030, qui est soutenue par Paris. En cherchant à acheter des clubs et à investir dans le sport, l’Arabie saoudite veut étendre son influence dans le paysage footballistique européen. Quoi qu’il en soit, la réalisation des objectifs souhaités nécessitera une approche réfléchie et adaptée aux spécificités de l'Arabie Saoudite. Pour le moment, Franck McCourt reste inflexible pour le rachat de son club.